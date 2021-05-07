喜獲天價瑰寶！學者挖到羅馬皇帝「奧古斯都」頭像　有2千年歷史

▲考古學家在義大利莫利塞發現「奧古斯丁」屋大維的頭像。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

羅馬帝國首任皇帝屋大維被元老院授予「奧古斯都」封號，威名遠播的他結束了長達一個世紀的內戰，使羅馬帝國進入相當長一段的和平、繁榮輝煌時期。日前，一名考古學家在義大利莫利塞意外發現疑似是他的大理石頭像，歷史長達2000年，可謂是價值連城。

根據美媒《CNN》報導，考古學家吉安可拉（Francesco Giancola）前往莫利塞的市鎮伊塞爾尼亞（Isernia）修復一處因2013年強降雨而被沖毀倒塌的中世紀城牆時，意外發現一塊長達2000年歷史的大理石頭像，從各種線索推估，可以得知頭像極有可能是「奧古斯都」屋大維。

吉安可拉於當地時間6日接受採訪時透露，當時他根本沒料到會有這麼重大的發現，「當我們在牆後挖掘時，我看到土壤的顏色變得與先前不同，於是我們只好用精密的鏟子繼續開挖，卻沒想到就這麼挖出了一塊大理石，從清楚的頭髮、雙眼、形狀上來看我認為它是一個頭像，而它是屬於奧古斯丁的雕像。」

吉安可拉挖到該尊頭向後，立即撥打電話給文化遺產相關政府部門、市長等。根據另一名考古學家柯倫坡（Maria Diletta Colombo）介紹，該尊頭像高35釐米，其製造年代可以追溯至西元前20至西元10年之間，其使用的材料便是文藝復興時期藝術家米開朗基羅偏好使用的卡拉拉大理石。

她表示，「其實這是一尊意義非凡的雕像，但我們不清楚為什麼它會在這裡。我們推測，它有可能當初是被放在祭祀皇室的祭壇內，或者放置在某廣場上。」