購毒糾紛11刀刺死義大利警官　2美籍男判終身監禁

▲判決宣布當下，嫌犯父母激動淚崩。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國2名男子2019年在義大利涉嫌刺殺35歲當地警官瑞加（Mario Cerciello Rega），陪審團5日花了近13小時審議後，判處2人終身監禁，嫌犯父母及受害者遺孀都在場見證。檢察官卡拉布塔（Maria Sabina Calabretta）表示，此謀殺案是「不成比例的致命襲擊」。

死者瑞加律師卡布（Franco Coppi）在判決後表示，「瑞加的死值得大家的同情，但不該為2名嫌犯的判決過於高興，雖然該受懲罰，但他們也在受苦。」檢察官卡拉布塔同樣強調，「終身監禁不是用來展示的戰利品，而是一種公正的懲罰，面對如此悲慘的結果，沒有贏家也沒有輸家。」

案發於義大利時間2019年7月26日清晨，年僅19歲的愛德爾（Finnegan Lee Elder）與18歲的那塔勒約斯（Gabriel Christian Natale Hjorth）向當地毒販購買古柯鹼，未料遭掉包，當下氣憤搶走毒販背包，並勒索用100歐元與古柯鹼換回，警方出現制止時，2人突然拿出預藏的刀子狂刺，受害警官瑞加身重11刀，當場傷重身亡。警方最後在27日下午於羅馬飯店中逮捕2名嫌犯。

2名美國男子被逮捕後辯稱自己聽不懂義大利文，瑞加也未身穿制服，才會錯認為黑道來尋仇，當下只是想要自衛，遭到在場警官反駁早已秀出警察身分；辯方律師聲稱愛德爾有精神病史，長期害怕被攻擊，導致把瑞加認為毒販而殺死他。辯詞雙雙遭檢方駁回，判處終身監禁。