中正女大生失蹤案！男友家疑搜出骨骸收押　14年2人蒸發都與他有關

記者黃翊婷／綜合報導

彰化劉姓女學生14年前就讀嘉義國立中正大學哲學系四年級，卻離奇失蹤，當年警方鎖定同班的阮姓男友展開調查，沒想到意外挖出阮男的阿嬤6年前也失蹤了。台中檢警認為阮男涉有重嫌，加上外傳在住處搜出疑似骸骨等關鍵證物，本月5日已依殺害直系親屬等罪，向法院聲請羈押獲准。

▲劉女成績優異，沒想到卻在大學四年級這一年離奇失蹤。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

整起事件要從2007年說起，劉女（23歲）在當年6月1日回鄉幫父親慶祝50歲生日，返回學校後卻離奇人間蒸發，連畢業考也沒參加，讓家屬相當擔憂。劉父當時甚至天天到宿舍門口守候，只希望能夠找到女兒，但等了一個多月都沒有消息。

據了解，當時警方調閱相關監視器畫面過濾，發現劉女回到嘉義後，有一名男子來到火車站接她，並送她回到住處，當時研判這名男子就是阮男。然而，檢警介入調查後，案情還是沒有進展。

直到2014年間，阮男的阿公過世，他未經阿嬤同意擅自將遺產全部過戶給自己，阿嬤也在隔年5月離奇失蹤，至今仍未尋獲。阮男的妹妹在阿嬤失蹤2年後發現，哥哥將阿嬤帳戶內的存款通通領光，氣得提出質問，結果反遭毆打受傷，兄妹倆為此鬧上法院，進而引起檢警關注。

▲劉父拿出女兒的照片，他至今仍堅信女兒還活著。

檢警懷疑阿嬤的失蹤與阮男有關，4日持搜索票前往住處搜索，並在查扣相關證物後，認定他涉嫌重大，於是在5日依殺害直系親屬等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准。至於是否有在住處搜出疑似骨骸等證物，台中檢方強調，目前只有找到關鍵物證。

而隨著阮男被收押，劉女的案件能否出現破案曙光，彰化縣警方表示，此案已由台中檢方下達命令嚴禁承辦人員將偵辦進度外洩，否則將以洩密罪論處，因此警方及相關人員對承辦進度都三緘其口。

▲劉女的阿嬤希望孫女能早日回家團聚。

然而，這14年來劉父天天都盼著女兒的消息，日前他在前彰化市長邱建富的陪同下，接受媒體訪問，坦言因為女兒人間蒸發，他四處求神問卜，得到的結果都是還活在人世間，這些年來經常趁著工作之餘，不斷往返嘉義、彰化2地，就是希望能夠盼到女兒回家，全家人都為女兒哭到沒眼淚了。

劉父說，女兒在家排行老大，非常的貼心，彰化女中畢業後到嘉義中正大學就讀，只要遇到休假日就回家，記得女兒就讀大二時曾發生車禍，阮男是班長，當時有在醫院見過一次面，印象中阮男還綁著小辮子，之後雙方就不曾見面，也未曾聽聞女兒與對方交往等事，因此，他至今堅信女兒仍活在世上，更未曾懷疑阮男涉案，也有可能是被軟禁或是不願意出面。

劉女的阿嬤也說，孫女失蹤這麼多年未曾入夢，因此堅信神明的話，孫女一定還活在人世間的某個地方，現在最期盼孫女能回家團聚，讓她抱抱惜惜，再喊一聲「阿嬤，我回來了」。