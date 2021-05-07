女大生懸案男友家搜出骨骸火速收押　社區下封口令！凶宅影響房價

記者游瓊華／台中報導

14年前就讀嘉義國立中正大學哲學系四年級的彰化劉姓女學生離奇失蹤，警方曾對阮姓男友展開調查，沒想到又查出阮男的阿嬤6年前也失蹤。台中檢警近日重啟調查，在阮男住處搜出疑似骸骨等關鍵證物，5日依殺害直系親屬等罪，向法院聲請羈押獲准。阮男所住的社區大樓管理室也被下封口令，去電採訪管理室聽到記者表明身分，只說了「謝謝、不方便」不願多說。房仲業者則說，若確定是凶宅，房價就得打7到8折左右。

▲中正大學劉姓女大生失蹤14年，警重啟調查，阮男遭幹員圍捕畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）



阮男所住的社區大樓是30年的老社區，旁邊就是中國醫藥學院生醫園區、一中商圈等，房仲業者透露，大樓前面路段是台中主要交通幹道，過往是精華地段，過去幾年出售紀錄並不多。

房仲業者也提到，阮男住處是否會成為凶宅關鍵在於該處是否為行兇地點，若只是單純存放骨骸，就不能算是凶宅，「不是在這殺就不算！」但如果最後查出事發地就是阮男居住地，房價恐怕得打7到8折左右。

劉女父親接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，女兒人間蒸發，他四處求神問卜，得到的結果都是還活在人世間，他也因此在工作之餘，14年來不斷的嘉義彰化2地往返，希望能盼到女兒回家，全家人為她都哭到沒眼淚了。