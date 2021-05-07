中正女大生失蹤14年！幹員埋伏畫面曝　涉案男友被圍還冷靜打招呼

▲阮男在大批幹員的陪同下進入社區，還能神色自若舉手向警衛打招呼示意。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

嘉義中正大學劉姓女大生失蹤14年成為懸案，警方懷疑同班的阮姓男友涉有重嫌，但卻苦無證據，案件因此延宕，直到6年前阮男的阿嬤也遭通報失蹤，近日檢警掌握新事證後重啟調查，並在其住處發現疑似骨骸物證，因此當場將其逮回，並向法院聲請羈押獲准。而今阮男落網畫面也曝光，逾10名埋伏幹員見他出現後立即上前包圍，而阮則是神色自若，在大批幹員陪同下走進社區時還揮手向警衛示意。

警方調查，劉女2007年6月1日當天回鄉替父親慶生，返回學校後竟就此人間蒸發；警方調閱監視器，發現當晚劉女回到嘉義後，阮姓男友還到車站接她回租屋處，因此懷疑阮男恐涉有重嫌，但卻因查無事證而苦無進展，如今14年已過，這起失蹤案就此成了懸案一樁；弔詭的是，2015年5月阮男的阿嬤也離奇失蹤，且阮事後還私自提領阿嬤的退休俸，讓警方懷疑這兩起失蹤案內情不單純，恐都與阮男有關。

▲幹員喬裝成路人、工人在社區門口徘徊，見目標阮男現身仍不動聲色。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方近日掌握新事證後重啟調查，並於4日清晨派遣大批幹員持搜索令前往阮男住家埋伏；監視器畫面拍下，現場10多名幹員身穿便衣，分別扮成路人、工人以降低阮男疑心，見到阮一出現後，立即上前包圍將他逮捕。

阮男落網時穿著休閒，身穿灰色運動外套，還留著一頭長髮、紮起馬尾，外型酷似知名藝人黃安；阮男見到幹員後態度也相當冷靜沉著，在幹員包圍下走進社區時，還能舉手向警衛打招呼示意。而幹員在進入阮男住家後，整整搜索近3小時，將所有可能物證裝箱搬上車後才離開阮男住處。

▼幹員搜索近3小時後，將物證裝箱搬上車。（圖／記者游瓊華翻攝）

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