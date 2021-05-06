機師第一優先接種「被國際笑」？柯文哲：再問李秉穎　一定不會這樣講





▲柯文哲視察防疫旅館。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

華航機師染疫擴大，台北市長柯文哲認為，疫苗施打順序有問題，機組人員應要在第一線，結果被台大感染科醫師李秉穎直指「把機組員排第一，會被國際笑死！」對此，柯文哲6日回應，如果再去問李秉穎一次，對方一定不會這樣說。

柯文哲6日晚間視察防疫旅館，被問到關於李秉穎稱，機組人員第一優先接種疫苗，會被國際笑死。對此，柯文哲僅說，「不會啦！你明天再去問他一遍，他一定不會這樣講。」

柯文哲表示，若是在印度，當然是醫療人員第一優先接種，但台灣有特殊防疫模式，內部乾淨，外部才有感染病例，且用防疫旅館跟居家檢疫當防線，若在此狀況下，如果一開始所有機組人員都是觀察14天，比照一般旅客當然沒問題，可是後來變成7天居家檢疫、7天自主管理，5天居家檢疫、9天自主管理，3天居家檢疫、11天自主管理。

柯文哲提及，當時陳時中問說，怎麼一個月前不講？可是「這個被改掉，我也不知道，因為我只負責台北市，不曉得機組人員防疫模式、入境檢疫模式被改掉。」如果機組人員入境也是檢疫14天，當然沒特別危險，若改成3天居家檢疫、11天自主健康管理，情況不一樣，戰術要全部改變。

被問到會不會覺得中央錯估情勢？柯文哲說，自己一開始就講了，不要讓政治扭曲專業，他是醫學出身的，請去找將機組人員防疫規則更改的名單，有沒有醫學防疫專家的簽字位置？「一定沒有。」

至於怎麼看現在中央、地方對諾富特飯店的態度？柯文哲表示，防疫至少還要維持半年以上，有破洞就補起來，怪來怪去沒用，「我態度是這樣，先把破洞補起來再講。」