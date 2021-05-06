境外確診機率高+檢疫期縮短　陳佩琪：機師第一順位打疫苗很合理

▲柯文哲、陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

華航機師及諾富特群聚案釀本土病例激增，台北市長柯文哲認為機組人員應第一順位施打疫苗，結果被台大感染科醫師李秉穎直指「把機組員排第一，會被國際笑死」。對此，柯文哲夫人陳佩琪表示，在境外確診居多下，機組人員染疫風險較常人高且檢疫期又縮短，既然台灣AZ疫苗過剩，那麼把該類人拉到第一順位施打很合理，為何是國際笑話？

「防疫會不會鬧國際笑話？當然有可能，」陳佩琪6日晚間在臉書發文，她舉例諷刺，像面對在外經商、求學或可能染疫的國人，去中國武漢接人要全副武裝，但從歐美入境的卻不用，而理由竟是起源地的病毒要特別注意。

陳佩琪認為，分析每個地方確診病例的感染源，就知道這個地區疫苗施打的順序該如何；過去我們聽到的幾乎是境外確診幾人，本土確診零人，就知道我國以境外移入確診者居多。

陳佩琪表示，機師和空服員的免疫系統和一般人一樣，但常飛到國外或接觸旅客，易受感染，可是中央流行疫情指揮中心因怕航空公司倒閉，把檢疫期改成3天，「這種怕倒閉改規則，有沒有被國際笑死不知道，但是想做這種改變，就該思考改變疫苗施打順序」。

陳佩琪進一步指出，新聞報導常說有某國確診者或重症者過多，導致醫療體系頻臨崩潰等消息，其實多半是和當地醫師較少和醫療資源缺乏有關，較少是醫護防護不當受感染而導致體系崩潰。

綜合上述論述，陳佩琪認為，既然台灣的AZ疫苗數量讓醫護全打了還都有剩，剩到都可能過期了，那麼不論是將高染疫族群拉到較前位施打，或拉到和醫護一起的第一順位施打，一個順位涵蓋多個高風險族群，在疫苗足夠之下，很合理啊，為何是國際笑話？

▼陳佩琪認為讓機組人員第一順位施打疫苗很合理。（點圖可放大／翻攝自Facebook／陳佩琪Peggy）