影／夫妻檔帶4子女北漂逃13年　妻「終於結束了」警通融向子女道別

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局中壢警分局5日下午在桃園區永安路埋伏查緝通緝犯，查獲高姓女子與施姓男子夫妻檔，2人分別因毒品案遭台南地院通緝13年與4年，高女一度以警方認錯人企圖規避，但員警查證後屬實，隨後再拘捕下樓準備外出的施姓男子，2人坦承躲避多年不想再逃亡了，但希望警方可以讓他們向4名子女說一聲，警方通融讓夫妻向子女道別，偵訊後依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市中壢警分局5日下午在桃園區永安路查獲毒品通緝犯高姓女子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局指出，62歲的施姓男子與59歲的高姓妻子都是毒品通緝犯，2人原本住在台南市，因毒品案被台南地院通緝都未到案執行，帶著4名子女逃亡多年，最近在桃園市地區租屋，自強派出所員警根據線報，5日下午4時許在桃園區永安路民宅埋伏守候。

▲桃園市中壢警分局5日下午在桃園區永安路查獲毒品通緝犯夫妻檔，隨後讓他們向子女道別。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警先逮住要出門的高姓女子，隨後再逮住下樓的施姓男子，2人被盤查時一臉淡定皆無抵抗或逃跑。高女先謊報親友身分證證號，辯稱警方抓錯人了，員警以警用小電腦（M-POLICE）人臉辨識系統查詢識破謊言，高女隨即沉默不語，最後卸下心防透露「終於結束13年來的逃亡日子」；施姓男子被逮捕後未辯解，但求員警讓可以讓他們向同住子女說一聲，員警通融陪同上樓，讓夫妻檔向子女們道別。

▲桃園市中壢警分局5日下午在桃園區永安路查獲毒品通緝犯夫妻檔，偵訊後移送桃檢偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，施姓男子與高姓女子向子女道別後被帶回警局偵訊，還好他們4名子女均已成年，沒有需要照顧的問題，警方訊後將2人押解歸案。

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