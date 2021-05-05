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圍堵諾富特　台中30人居隔健康良好！盧秀燕：今年起無本土確診

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供，以下同）

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

華航機師與諾富特飯店感染事件，台中市府維持指揮中心「一級開設」，今天(5日)召開加嚴防疫整備會議，邀請醫界專家學者代表共同參與。市長盧秀燕指出，台中今年以來未有本土確診個案，將加嚴稽查宣導，賣場、百貨公司、餐廳、觀光景點、交通場站等人潮聚集場域，呼籲民眾「健康要緊，口罩戴緊」。

台中市府自2019年底新冠疫情開始以來，即超前部署各項防疫措施，去年2月28日更成立「一級防疫指揮中心」，並持續維持一級開設，上緊發條落實防疫；儘管台中目前疫情平穩，今年以來沒有本土個案，為防範未然，盧秀燕今日與中央及地方醫事專家學者共同召開大型防疫會議，要求各局處提前整備各項防疫工作，維護民眾健康。

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盧秀燕今日會前受訪表示，諾富特飯店群聚事件尚未明朗，目前個案皆在北部地區，因疫情尚未控制，仍需做好因應工作。有關諾富特飯店群聚事件相關的居家隔離人數，截至昨晚為止，台中共計57人居家隔離，其中27人檢驗均為陰性，已解除隔離，目前剩30人居家隔離中，健康情形良好，尚無確診個案。

針對許多人關心諾富特飯店混住的情形，盧市長強調，台中沒有防疫旅館，只有居家檢疫替代所，很久以前就已進行分流，如今顯示這個策略正確，確保不會有混住情形。她進一步指出，日前已針對25家居家檢疫替代所進行逐棟逐房清查及宣導，目前已完成18家，5月7日前會全部清查完畢。

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

另外，針對網傳台中防疫亮紅燈一事，她也特別澄清，網傳所謂台中5例確診個案皆為去年以前發生，台中今年以來沒有本土個案，中央疫情指揮中心發言人莊人祥也已澄清，即便如此，市府絕不會掉以輕心及鬆懈，針對賣場、百貨公司、餐廳等人潮聚集處，續加強宣導戴口罩、勤洗手及保持社交距離等措施。

對此，衛福部中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬肯定市府團隊的用心，黃指揮官指出，下周將針對中部收治病人最多的部立台中醫院，進行訪查及清消工作，確保病人安全無虞；此外各醫院也啟動相關必要措施，進出落實實名制，並特別針對來自北北桃的病患及接觸者，加強TOCC查核，記錄旅遊史（Travel history）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，維護中部民眾健康。

另會中有專家學者建議中央對入境者一律進行篩檢，盧市長也表示認同，藉此一方面保護醫療人員，另方面也能透過入境篩檢，將病毒拒於境外，加強台灣防疫安全。

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