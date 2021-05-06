《住宅法》初審通過！社宅提供弱勢比例升至40%　弱勢條件增加「這一類」

▲立法院初審通過，社會住宅提供弱勢的比率由現行30％提升至40％。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院內政委員會6日審查《住宅法》修正草案，針對社會住宅提供弱勢的比率，決議由現行的30％提升至40％，在經濟或社會弱勢身分的部分，現行條文有12類，將新增「因懷孕或生育而遭遇困境的未成年人」一類。

針對社會住宅提供弱勢的比率，朝野多位委員版本都主張從現行的30%提升至50%。內政部次長花敬群表示，弱勢協助政策系統除了直接興建社宅外，還有包租代管、租金補貼，其中包租代管最具機動性，可以為特定對象量身定做，不會有挑房客、租不到房的問題，政府希望在多元方案系統下滿足各類需求，避免把所有壓力集中在政府興建社會住宅。

內政部報告說明，若法制上過度提升，反易造成社宅標籤化，造成民眾疑慮，考量目前中央及地方刻正積極推動興辦社宅時期，尚不宜於此時提高弱勢保障比率。

民進黨立委管碧玲表示，50%符合社會住宅照顧弱勢的目標，以現在的高房價，絕大多數人不符合弱勢條件，但仍買不起房，他們也有社宅需求，此外，目前第一階段弱勢比率平均已達43%，考量到修法要有進步性，以及社會仍存在標籤化等理由，管碧玲建議採折衷方案，將比率由現行的30％調至40％。

不過，時代力量黨團總召邱顯智仍主張應調至50%，他認為，法規訂定的是最低門檻，即便訂50%，離實際上有社宅需求的數目還是非常遠，下限應該要訂高一點，這是最起碼的要求，且目前平均比例已達43%，提高到50％應該不會窒礙難行。

對於管碧玲的提案，國民黨立委魯明哲、民眾黨立委張其祿等表示支持，時代力量立委邱顯智原仍認為要調至50%，經多次協商，最後妥協以40％的版本送出委員會。另外，《住宅法》中明定的經濟或社會弱勢者身分，也將新增「因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人」一類。