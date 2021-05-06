惡劣！租地放大理石卻傾倒廢棄物　屏警+環保人員活逮

▲屏東縣警局刑警大隊會同環保局佳冬查獲非法傾倒廢棄物。（圖／屏東縣警局提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鄭姓男子在屏東縣佳冬鄉塭豐段租地，申請堆置大理石，卻雇工傾大理石礦泥及廢瀝青刨除塊，民眾發現報警，屏東縣政府警察局刑警大隊獲報前往查緝，將他及載運司機等共4人逮獲 ，訊後依廢棄物清理法送辦。

▲▼查扣作案工具。

警方會同縣環保局調查，鄭姓男子於今年3、4月間，在佳冬鄉塭豐段承租土地，向主管機關申請在該處堆置大理石材質，未料竟未依法規行事，分別僱請黃姓及許姓男子2位司機，駕駛大貨車由某建材公司運載共計400公噸大理石礦泥及廢瀝青刨除塊等一般廢棄物至該處傾倒。

鄭男再僱請另一位李姓司機駕駛怪手，將上開大理石礦泥及廢瀝青刨除塊等一般廢棄物掩埋在該地號內，利用合法掩護非法。警方據報會同環保局人員查獲，逮獲鄭男等4嫌，訊後依依違反廢棄物清理法移送屏東地方檢察署偵辦，並將現場作業2部大貨車及1台怪手等大型機具查扣，以阻止危害繼續擴大。

縣警局長李文章表示，該案能迅速偵破，有賴環保人員運用專業判斷及警方運用科技電子設備輔助蒐證；而環保案件危害民眾生活環境甚鉅，也是屏東縣政府目前最重要的施政之一，雖值防疫期間，警方及環保局人員仍不鬆懈，主動出擊執行查緝工作，讓民眾能享有安居及樂業的生活。

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