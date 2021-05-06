美髮師連2天酒駕還撞死人　胡志強：目前法令可判無期徒刑

▲胡志強表示，依目前法令是可以對酒駕致死者判無期徒刑。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市30歲方姓男子5日半夜酒駕飆速撞死名嘴黃暐瀚70歲母親，引發社會撻伐，經查，方男前一晚半夜也是因酒駕被依公共危險罪嫌送辦，不料不到24小時又酒駕肇事，方車內的女性友人也因連坐法開罰；前台中市長胡志強下午前往黃母靈位上香後表示，政府應更加嚴格執法，依現行法律是可以對酒駕致死者判處無期徒刑。

▲▼方男連續兩晚都酒駕，車內的女性友人同樣被開罰。（圖／民眾提供）

方男5日凌晨3點多酒駕撞死黃暐瀚的母親後，第一時間沒有報警，反而衝進超商買酒喝，理由是太過緊張要壓壓驚，不過，檢警採集相關人證和物證，確認方男是酒後開車，且有串證、勾串之虞，向法院聲請羈押獲准。

不料今天又傳出，方男早在前一晚半夜也是被依公共危險罪嫌移送地檢署，方男因為闖紅燈被巡邏警察攔下，員警聞到方男身上渾身全是酒味，酒測後數值超標，當場查扣方所開的賓士車，後來由友人到拖吊場領回。

警方表示，方男4日凌晨被攔下時否認飲酒，辯稱是和朋友吃燒酒雞，不論有喝沒喝，酒測值顯然超標，此外，政府早在2019年7月就實施新規定，汽機車駕駛人經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05以上，年滿18歲之同車乘客處新臺幣600百元以上、3000元以下罰鍰。因此對方男車內的女性友人處以1200元。

胡志強下午前往黃母靈前上香後表示，他對發生這件事相當難過，他非常尊重、惜愛暐瀚，最近大家都說要用重典解決酒駕，不論怎麼修法，還是會有人酒駕，他認為最後還是立法院、政府問題，一定要嚴厲取締酒駕，其實依現行法令，是可以針對酒駕致死者判處無期徒刑的。

另外，目前大數據、人工智慧非常先進，一旦在電腦前發現路上開快車，形似酒駕，行控中心都應該事先得知，通知警察快打部隊前往攔查，避免類似悲劇再度發生。