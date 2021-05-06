國3連環撞驚悚瞬間曝！聯結車猛撲4車狂掃　白色槽罐噴飛躺路中

記者陳豐德／新北報導

國道3號北上44.5公里處，6日上午8時許發生一起5車連環車禍，一輛載運槽罐的聯結車疑似沒有保持好安全距離，追撞前方公車及大貨車，公車後續又跟小客車追撞，肇事聯結車載運的槽罐內裝塑膠粒掉落，砸到另一輛小客車，造成嚴重回堵，如今最新車禍畫面曝光。

▲國道3號發生5車連環追撞車禍，肇事聯結車車頭毀損嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）



臉書社團《記者爆料網》中，稍早發出這起連環車禍的行車紀錄影像，從車後鏡頭可看到載運著白色槽罐的聯結車高速撞上公車，公車前方的小客車遭掉落的塑膠粒波及，而白色槽罐也掉落在內線車道中，塑膠粒四散在車道上，其餘車輛紛紛躲避。

警消獲報趕抵後，由於公車上一名女性乘客頸部不適，緊急將他送往土城醫院急救，所幸並無大礙。

▼槽罐掉落在道路上。（圖／記者陳豐德翻攝）



國道警方表示，49歲的伯姓駕駛營業半聯結車，疑似未保持行車安全距離，追撞前方公車及營業大貨車，致公車又跟小客車碰撞；A車載運槽罐內裝塑膠粒掉落，砸中E車自小客車肇事，經警方施以酒精濃度測定，駕駛人均無酒後駕車之情形。由於當時正值上班尖峰時刻，國3北上一度回堵8公里，直到10時許才全面恢復通行。

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