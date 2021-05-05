提振生育率！政院放寬不孕症補助　治療每年15萬元中等家庭也適用

記者陳家祥／台北報導

衛福部6日將在行政院會報告「少子女化報告」，院長蘇貞昌預計將拍板促進生育的相關補貼辦法，除了增加孕婦免費產檢補助次數到14次、產檢假增加為7天並將開放父母同時請產假外，也將擴大補助不孕症治療的範圍到中等家庭每人每年15萬元，「既然願意生，政府就幫忙」。

發言人羅秉成表示，少子女化是國安問題，政府先前提出育兒津貼政策，讓父母「放心養」，現在要提振的是「安心生」，做政策上的加強、精進。在昨日會議決定，孕婦的免費產檢補助次數從10次調升到14次；並增加1次懷孕中期「妊娠糖尿病篩檢」及1次貧血檢查補助，超音波檢查則從1次調升至3次。另外，產檢假部分，則配合由現行5天調高為7天。

羅秉成表示，留職停薪的津貼、讓父母同時申請，相關條件要予以放寬，這都在致這次政策評估規劃的範圍內。羅強調，政府政策是在嚴峻的環境下，想方設法，並窮極一切方法提振生育率，避免少子女化的問題更加惡化。

關於不孕症治療部分，現行補助辦法有嚴格的排富機制，補貼申請對象為低收入戶、中低收入戶，每人每年15萬元，看似一大福利，但申請案件卻非常少，每年僅約10人左右申請。

羅秉成表示，不孕症治療期程長、費用高，現在補助範圍主要是中低收入者，現在統計起來申請數量不多，原因有可能是數額還不夠，對申請者來講還是很重的負擔。另外，也可能是經濟上的因素，在生育上產生心理影響。

「加強提高相關補助，讓願意生的不孕者能得到適當治療，受孕成功，擴大補助的範圍就變成必要政策方向。」羅秉成表示，行政院希望不要再限於中低收入戶，對一般中等家庭來說，不孕症的治療費用負擔還是重，還是應該要補助，「既然願意生，政府就幫忙」，在這部分會朝向擴大補助對象範圍的方式進行。