縣市有感施政徐榛蔚獲非六都冠軍！　各項成績不是金牌就是銀牌

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親自北上受獎，並將榮耀歸功於所有花蓮鄉親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

台灣世界新聞傳播協會5日公布22縣市有感施政大調查，花蓮縣在縣市首長施政滿意度榮獲金獎佳績，與基隆並列非六都十六縣市第一。縣長徐榛蔚北上受獎，並將榮耀獻給花蓮全體鄉親，縣府持續與鄉親攜手合作，打造國際智慧城市、觀光友善花蓮。

花蓮縣長徐榛蔚表示，每一次的獲獎花蓮縣政府悉心指教，吸取各縣市的經驗，不斷調整、往前邁進，感謝主辦單位給予花蓮縣政府的肯定，這份榮耀歸功於所有花蓮鄉親，大家一起齊心協力讓花蓮變得更好。

徐榛蔚歡迎全國朋友在7月23日至25日來到花蓮參加全台最大的聯合豐年節，留得久、玩得慢、走得深，感受花蓮濃濃的人情味以及壯闊的大山大海之美！她也特別感謝各縣市首長在0402台鐵太魯閣翻覆意外第一時間致電關心，更給予花蓮縣政府人力、物力上的資源，她說，因為有大家齊心守護，福爾摩沙之島才如此的美麗！

在本次調查中，花蓮在首長滿意度、環境保護項目榮獲金獎肯定，「社會福利」滿意度為台灣本島非六都縣市冠軍，縣市民眾幸福感亦獲得台灣本島非六都縣市第二名佳績；此外在治安狀況、經濟發展、醫療衛生、教育品質、觀光旅遊、藝術文化等面向也獲得銀獎肯定。

▲徐榛蔚感謝各縣市首長在台鐵太魯閣號事故，第一時間致電關心並給予協助。

台灣世界新聞傳播協會「22縣市有感施政大調查」為每年進行之全國性大規模民調，今年邁入第三屆。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋「治安狀況」、「經濟發展」、「交通狀況」、「環境保護」、「醫療衛生」、「社會福利」、「教育品質」與「幸福感」，今年再增加「觀光旅遊」和「藝術文化」，共十大施政面向，為國內針對各縣市施政涵蓋面向最廣的全國性大型民調。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對台灣地區22縣市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。

訪問期間自2021年3月15日至4月15日止，共成功訪問14039份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除了連江縣之外，在95%的信心水準下，個別縣市的抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點之間。

►腦公！你不可以賴帳喔

