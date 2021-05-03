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人夫車禍昏迷！妻急赴醫院簽手術文件　驚見「女友」搶先簽字傻眼

▲▼死亡,醫院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲李男車禍昏迷，妻子簽手術文件意外抓包外遇。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

屏東李姓男子2020年9月9日因車禍陷入昏迷，其妻子聞訊趕到急診室，要簽署手術相關文件時，卻發現已被一名曾姓女子「以女友身分」簽署完畢。李妻相當傻眼，再查看丈夫手機後，更發現丈夫與曾女的多張性愛照，抓包2人交往，氣得向2人求償50萬元。屏東地院審理，判李男、曾女連帶賠償25萬元為適當，可上訴。

判決指出，李妻主張，她與丈夫結婚8年，育有1子1女，婚姻關係存續期間，曾女明知丈夫為有配偶之人，2人卻時常相約出遊；2020年9月9日丈夫因車禍昏迷，她赴醫院簽立手術相關文件時，曾女竟以女友身分簽署，而她查看丈夫手機後，還發現曾女與丈夫有多段親密對話以及多張性愛照，這時才知悉，丈夫與曾女已交往2個月且發生過性關係，以配偶權受侵害、精神上有莫大痛苦為由，向2人連帶求償50萬元。

▲▼滑手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲李妻於丈夫手機驚見多張性愛照。（示意圖／免費圖庫pexels）

李男辯稱，他與妻子已因感情不睦，一再爭吵，妻子曾表示要和他離婚，且違反婚姻忠誠義務，並不等於婚姻關係本身，無侵害妻子配偶權；另外，他強調，性自主權屬個人人格權，應受《憲法》保障。

曾女辯稱，她經朋友介紹，認識李男，初期李男曾向她表示已經離婚，才會決定發展親密關係，事後知道遭到欺騙時，她便立即拒絕李男，而李男則向她說明，會盡快離婚，並允諾2人正式結婚，給她比李妻更大的對戒，惟李男遲遲沒離婚，2人曾為此爭執；此外，李妻提出的對話內容、性愛照片均是李男手機內的內容，屬私密資料，係未經李男同意擷取，算是非法取得，應無證據能力。

法官勘驗相關事證後，認為性愛照部分，李妻是為保障自身配偶權益，且蒐證有現實上的困難，且並非以強暴、脅迫等方式蒐證，故仍存有證據能力；至於對話內容，曾女、李男2人互稱對方為「老公」、「老婆」，曾女還提到「我家根本是旅館，我是你外面的小三」、「你太太現在才是你合法的伴侶，我沒有任何保障」、「 我也要戒指，我要比她（李妻）的大」，而李男則回「只要妳愛我，我什麼都可以給妳」「老婆，一輩子只愛我好嗎？」等語。

綜上法官不採信李男、曾女說詞，認為李男明知自己仍與妻子有婚姻關係、曾女明知李男為有婦之夫，仍逾越交往，發生親密關係，審酌兩造情狀後，判李男、曾女2人連帶賠償25萬元為適當，全案仍可上訴。


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