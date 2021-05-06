諾富特管理「中央地方互甩鍋」　陳時中提「爭議點」：執行有漏洞

記者趙于婷／台北報導

華航案目前累計28人確診，而諾富特飯店管理權責出現地方中央互相甩鍋狀況。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今出席立法院衛環會受訪時表示「這沒有甩鍋問題，下午3點半會請桃園、民航局和華航等相關單位一起開會釐清，明白權責所在。」而他也認為「桃園認為二館是檢疫旅館才歸他們列管，和一館管理有權責問題，執行起來才有漏洞。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

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華航諾富特飯店染疫事件累計28人確診，確診者包含飯店人員、機組員及外包商等人，另傳出有一般旅客及檢疫者混居等情形，遭批評飯店管理有疏失，淪桃園市政府、中央指揮中心、民航局「四不管地帶」。

日前有民眾在臉書爆料，入住桃園諾富特飯店沒有被告知為防疫旅館，並有一般旅客及檢疫者混居等情形，更傳出原先將一館七樓作為機組員居檢場所，應該要跟地方衛生單位報備，被人質疑諾富特飯店的管理權責，各方互踢皮球。

陳時中昨在指揮中心例行記者會說明「權責上問題已諾富特單位算比較特殊，是屬於民航局指定的外籍航空公司過境使用的旅社，另外一個他申請為檢疫旅館，當初獲知飯店二館是全棟作為檢疫使用，一館是分層作為檢疫旅館使用。」

陳時中今表示，當時桃園市府核可諾富特當檢疫旅館，應該是核可二館，現在最主要爭議是一館讓外籍航空公司使用，有沒有做好分層管理，桃園認為一館不是他們列管，他們管的是二館，這是大家在權責上的問題，所以執行起來會有相關漏洞，今天下午會開會釐清，把法規拿出來討論清楚自己職責所在，若飯店本身有管理違規，會給法制組研議。