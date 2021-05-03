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女友掏驗孕棒燦笑！他秒臉綠「我結紮了」　網風向一面倒：渣男

▲▼驗孕棒出現兩條紅線，讓原PO難過想起往事。（圖／CFP）

▲原PO看到驗孕棒臉都綠了。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「分手吧，沒什麼好說的！」一名男網友發文表示，他幾乎每件事都會毫無保留的讓另一半知道，唯獨這1件事情沒有說。日前，他得知另一半懷孕，看著對方開心的面容，他卻半點笑容也擠不出來，因為「我早就結紮了。」貼文曝光後，不少網友都留言回應，「我聽說有案例，還是有機率懷孕到的」、「誰說結紮不會懷孕，也是會」。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，他與另一半已經交往、同居一年了，雙方相處融洽、感情非常好；然而，他忽然話鋒一轉，說「直到今天你興奮的拿著驗孕棒跟我說你懷孕了。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲原PO已經結紮。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

有小寶寶雖是值得慶祝的喜事，但若孩子不是自己的，恐怕真的笑不出來。原PO坦言，雖然他幾乎所有事情都會告訴另一半，但唯獨這件事一直隱瞞，「我早就結紮了」，因此，當他聽聞對方懷孕便心裡有數，「分手吧，沒什麼好說的。」

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「結紮一樣有機率懷孕好嗎？不想負責就說」、「結紮幾乎不會懷孕，但一樣有案例結紮多年，輸精管意外通了的案例」、「帽子戴好，你看都歪了」、「建議版主先去驗精液，確認裡面是不是還有精蟲，如果沒有，那三個月也不用去驗DNA了」、「綁了還是有機會中」、「結紮是有可能懷孕的，驗一下DNA」、「某些渣男不想負責，就只會說已結紮」、「不想負責幹嘛發生關係？渣男」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲網友風向一面倒。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

面對網友留言，原PO也補充說道，他28歲、「生了2個就結紮了」，雖然之後驗DNA就能馬上知道答案，但「第一反應就是被出牆了」，所以他這幾天也會「先去醫院驗（精液）」，不會隨便誤會對方。

不過，原PO在文中提及自己與另一半交往「1年」，又在留言處說自己已經「生了2個」，除非他曾離過婚、和前妻生過小孩，或是與對方交往前就已生子，否則前後矛盾的言論，不排除僅是網友口中的「幻想文」。

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