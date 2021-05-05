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基督教妻拒陪阿嬤到廟裡拜拜　夫列2事蹟怨「不能互相一下」

記者黃翊婷／綜合報導

夫妻宗教信仰不同，如果不能互相體諒，難免會發生爭執。一名信仰佛教的人夫4日在臉書「匿名公社」PO文聲稱，因為阿嬤上來台北想要去廟裡拜拜，希望信奉基督教的老婆能陪同一起去，沒想到卻被拒絕，理由是「我不拜拜的去幹嘛」，讓他十分無奈，「是不能互相一下嗎？」

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲原PO希望老婆可以和大家一起，陪阿嬤去廟裡走走。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

原PO提到，日前跟老婆說阿嬤要上來台北，想要去廟裡拜拜，希望大家能陪同一起去，沒想到老婆居然回答「我不拜拜的去幹嘛」，叫他們自己去就好，讓他覺得很不爽，「妳家基督教，每次吃飯要禱告，我有說我佛教要先離席嗎？」

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原PO又氣又無奈地說，老婆生小孩的時候，岳母叫來一堆教友圍著病床禱告，還拉上他一起，當時他也沒有拿自己信仰不同這點來閃避，哪知道這次只是希望老婆陪同阿嬤一起去廟宇走走，就被直接拒絕，「又不是叫妳拜拜，是叫妳一起去而已，是不能互相一下嗎？」

不過，原PO抱怨歸抱怨，對於老婆的決定還是抱持尊重，文末他還不忘自嘲，「雖然我用字遣詞比較強烈，但其實就是個小抱怨，該低頭還是會低頭，該圍還是會圍，是！我就是俗辣！」

其他網友看完原PO內心的糾結，紛紛留言安慰他看開一點，「各自有信仰，各自互相尊重就好」、「其實可以溝通啦，一點小事，不傷夫妻感情最重要」、「陪伴不一定要拜拜，去走走看看也不錯」、「我老公也是基督教，婚前他會陪我走廟，但沒拿香拜拜，我也會陪他上教會，就立場不同，但彼此尊重」。

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