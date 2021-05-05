菜市場做4小時月領10萬　小姑嫌毀前途！她傻眼曝更狂擇偶條件

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻3日在臉書「匿名公社」PO文分享25歲單身小姑的誇張行徑，因為公婆是在傳統市場做生意，現在交由兒女接手，但錢還是老人家掌管，她的丈夫每天工作12小時，一個月實領10萬元，小姑工作4小時每個月也實領10萬元，卻一天到晚抱怨好累，累到晚上做惡夢，甚至嫌棄在傳統市場工作會毀了前途，讓她超級傻眼。

▲原PO的公婆在傳統市場擺攤做生意。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，公婆早年在傳統市場做生意賺了不少錢，一對兒女存款至少都有8位數，還各給一間位於台北市的房子，現在公婆年紀大了，攤位就由兒女接手，但錢還是老人家掌管，每個月各給10萬元，「我老公工時12個小時，我這小姑工時4個小時，先不說工時長短，光是我老公的工作內容就多上很多，我小姑只需要站著招呼客人、收錢而已，其他大大小小的事情都是我老公一手包辦，我這小姑卻一天到晚在抱怨，整天說上班好累，累到晚上做惡夢。」

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更讓原PO傻眼的是，小姑覺得在傳統市場工作會毀了前途，還會跟外面的社會脫節，以後也沒有勇氣離開市場去外面工作，「真的很想請問，去外面工作需要什麼勇氣？再來就是年薪百萬、每天工時4個小時的工作，到底哪裡找？」

原PO接著說，因為她最近辭職想到市場幫丈夫的忙，小姑就藉口不來了，但想要照領薪水，公婆不同意，小姑一氣之下就發脾氣說要離家出走，結果只是嘴巴說說，人還坐在客廳裡看電視。

▲原PO小姑開出的擇偶條件，讓網友們大開眼界。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

最後原PO還附上小姑的超狂徵婚條件，讓有意挑戰的人參考，「我小姑25歲母胎單身，我來說說她的擇偶條件，就是一定要有2間台北市的房子，坪數至少50坪，一定要有電梯，存款一定要超過千萬，年紀不能超過30歲，而且她的目標就是要當貴婦，不能工作、不能花到她自己的財產，出門不搭私人汽車以外的交通工具，以上都是我小姑自己說的。」

大多數網友看完原PO的描述，也紛紛留言表示小姑太誇張，「感覺我看到八點檔」、「好命慣了」、「我可以當妳小姑，工作12個小時沒問題」、「看到這位小姑，忽然覺得一樣25歲的我好乖好棒」、「有時候資源給太好，人反而會變廢」。