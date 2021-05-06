　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

照顧癌母又要工作養家！獨生女「扛起全責任」淚訴：一個人太辛苦

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO一肩扛起全部的責任。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者施怡妏／綜合報導

不少家庭為了減少負擔，只會生一個小孩，因此獨生子女的比例越來越高，一名獨生女吐心聲，父親早逝，奶奶過世後母親罹癌，她一邊工作負擔家裡的經濟，還要一邊照顧罹癌的母親，身邊沒有其他兄弟姊妹可以幫忙分擔，親戚也不願意援助，讓她感到心力交瘁，「一個人真的太辛苦了」。

女網友在臉書「匿名公社」發文，爸爸在她小時候就過世了，17歲那年媽媽生病了，加上奶奶年紀也大了，不方便到醫院，都是她在醫院照顧媽媽，後來奶奶過世，家中的大小事全由她一人獨自扛下，後來媽媽的身體不斷亮起紅燈，從心臟到肝、肺，嚴重到有了癌症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，醫院規定不能獨留病人在醫院，需要有個陪伴者，她必須上班負擔家中的開銷，還要到醫院照顧媽媽，「那真是個心力交瘁的日子」，媽媽沒有保險，雖然有重大傷病卡，「但自費起來的金額也很嚇人」，也為此去找社福單位申請補助，但卻都失敗，「我也不知道為什麼，他們覺得我一個月薪水能養活一個媽媽」。

原PO表示，一旦媽媽生病住院，沒有人可以跟她輪替，只能在工作中2選1，「別說看護了，以現在我的薪資來講，負擔掉所有費用後可以說是所剩無幾，甚至還會有透支的時候」，親戚朋友也不願意幫忙，有時很羨慕有兄弟姊妹的人，但也有人說獨生子女很好，「只能說一個人真的太辛苦了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲原PO羨慕有兄弟姊妹的家庭。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

對此，不少網友都鼓勵她，為她喊「加油」，但也有人認為，有兄弟姊妹不一定是好的，「不用羨慕有兄弟姐妹的人，因為有兄弟姐妹等於沒有，還有不出錢不出力但意見一大堆的」、「就算有手足，也要手足肯幫」、「家裡有會拖累自己的兄弟姐妹更是多，敗家子不在少數」。

不過也有人指出，「我覺得不是獨生子女的問題，是長輩那時候沒規劃好自己老年生活的關係，當然那時候可能真的很苦，所以她也沒辦法多規劃什麼」。

ET快訊
女星讀世新遭雙二一退學！苦熬年收2億　獲頒榮譽校友
快訊／找到了！父子吵架「怒跳中彰大橋」　失蹤爸500m外尋獲
快訊／方姓美髮師「確認酒駕」！　檢掌握關鍵事證
酒駕帶走父親！準新郎兒「路中央跪拜血跡」：我好不甘心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

母遭醉撞奪命！黃暐瀚「做2件事」PTT鄉民不酸了　狂讚：很震撼

桃機首波疫苗接種全員卯起來打　報名秒殺「2天500人開打」

3歲女兒「和同學在家玩一周」　媽帶給觀音收驚！得知原因很心疼

便當盒遺落高雄輕軌14天...腐食會多噁？　小朋友領回嚇到了

照顧癌母又要工作養家！獨生女「扛起全責任」淚訴：一個人太辛苦

火鍋吃到飽！見30種飲料任你喝「以為走到賣場」　內行驚：是陷阱

華航「清零」計畫將啟動　機組員改5天居檢+14天5次採檢

帶腸病毒小孩串門子！鄰居7童「全數中鏢」　恐龍家長掀眾怒

鄭文燦批「中央沒給機組員名冊」　陳時中：沒要求一定要造冊給地方

快訊／華航清零計畫今公布　陳時中14:00親自說明

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

張立昂遭爆「劈腿圈內女星、不愛戴套」　認了「對21歲女大生有好感」

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

叫餐破萬元！10外送員擠爆校門口 「謝學生」訂的餐...比對才知遭惡搞

撞殺黃暐瀚媽！衝超商買4啤酒喝 美髮師辯「現場沒燈」遭畫面打臉

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

母遭醉撞奪命！黃暐瀚「做2件事」PTT鄉民不酸了　狂讚：很震撼

桃機首波疫苗接種全員卯起來打　報名秒殺「2天500人開打」

3歲女兒「和同學在家玩一周」　媽帶給觀音收驚！得知原因很心疼

便當盒遺落高雄輕軌14天...腐食會多噁？　小朋友領回嚇到了

照顧癌母又要工作養家！獨生女「扛起全責任」淚訴：一個人太辛苦

火鍋吃到飽！見30種飲料任你喝「以為走到賣場」　內行驚：是陷阱

華航「清零」計畫將啟動　機組員改5天居檢+14天5次採檢

帶腸病毒小孩串門子！鄰居7童「全數中鏢」　恐龍家長掀眾怒

鄭文燦批「中央沒給機組員名冊」　陳時中：沒要求一定要造冊給地方

快訊／華航清零計畫今公布　陳時中14:00親自說明

4月建案來人減1成以上　搶客！17坪迷你透天厝現身

慈濟55周年！徐榛蔚拜會證嚴法師　感佩善行義舉引領人心向善

默默熱賣18年　經典不敗抗老保養品必收！東森自然美榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎

女放火燒房「還坐草坪欣賞」　鄰居聽到駭人慘叫聲：地下室有人！

游盈隆要蔡英文請辭：當黨主席9年對黑道入黨視而不見

租屋10年沒繳過電費！她收「937元帳單」嚇傻：以前都含在房租內

騰訊高管「青年睡覺論」遭2萬人出征　網友：假期還不能睡懶覺嗎？

點亮世界燃盡疫情　台南左鎮噶瑪噶居寺舉辦浴佛暨財神大法會

雲林「超夢幻白色花田」現身！滿滿純白百合花映古厝飄仙氣

屏東最新景點來了！隱身勝利星村5／8啟用　還能逛市集、聽音樂會

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

插頭前2個洞能幹嘛？內行揭超實用4功能

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

「超商御飯糰」哪一款才是霸主

酒駕帶走父親！準新郎兒「路中央跪拜血跡」

中央大學校長公開信爆抄襲　「這次，我們一起下車」起底

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

蟑螂吃起來什麼味道？口味曝光嚇壞網友

更多熱門

相關新聞

醫：褐藻醣膠提升身體戰鬥力

醫：褐藻醣膠提升身體戰鬥力

林冠群醫師分享看診經驗，他推薦患者服用好吸收的小分子褐藻醣膠，幫助患者維持消化道機能、促進新陳代謝、提升體力和食慾，經觀察病患大多能維持穩定的身體狀況。他也建議民眾可選擇提升整體體質，具有國內外研究文獻認可、醫師推薦，最好是通過人體臨床試驗的產品，才不會反而吃出問題。

菜市場做4hrs月領10萬　小姑嫌毀前途

菜市場做4hrs月領10萬　小姑嫌毀前途

妻拒陪阿嬤拜拜　夫：不能互相一下？

妻拒陪阿嬤拜拜　夫：不能互相一下？

高雄女「雙眼紅通通」就診罹罕病！惡化成癌不治

高雄女「雙眼紅通通」就診罹罕病！惡化成癌不治

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

關鍵字：

獨生女癌症匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜送急診！腎指數「飆到3點多」

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

3人中鏢被帶走！社區群組：媽媽最慘

撞死黃暐瀚母　美髮師IG曝光

中央大學男女激戰片瘋傳　校長回應了

三重驚傳外送員暴動！警曝真相

快訊／張立昂認了「對女大生有好感」

困故障電梯無人理！13歲少年自救失敗變形慘死

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

插頭前2個洞能幹嘛？內行揭超實用4功能

被笑飛機場！愛莉莎莎曬片反擊：我木蘭飛彈

鳳梨聲帶長白斑被警告「罹癌前兆」

保姆帶娃穿豹紋短裙　伊能靜遭網友情勒解答！

《青春有你3》遭令停播！2爭議官方怒了

更多

最夯影音

更多
波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學
李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

李國毅宣布結婚！曝19歲開始交往　「我要照顧好這個人這輩子」

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

黃暐瀚母遭撞！拖行50公尺身亡　賓士男先買酒壓驚：不知道怎辦

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面