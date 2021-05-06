照顧癌母又要工作養家！獨生女「扛起全責任」淚訴：一個人太辛苦

▲原PO一肩扛起全部的責任。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者施怡妏／綜合報導

不少家庭為了減少負擔，只會生一個小孩，因此獨生子女的比例越來越高，一名獨生女吐心聲，父親早逝，奶奶過世後母親罹癌，她一邊工作負擔家裡的經濟，還要一邊照顧罹癌的母親，身邊沒有其他兄弟姊妹可以幫忙分擔，親戚也不願意援助，讓她感到心力交瘁，「一個人真的太辛苦了」。

女網友在臉書「匿名公社」發文，爸爸在她小時候就過世了，17歲那年媽媽生病了，加上奶奶年紀也大了，不方便到醫院，都是她在醫院照顧媽媽，後來奶奶過世，家中的大小事全由她一人獨自扛下，後來媽媽的身體不斷亮起紅燈，從心臟到肝、肺，嚴重到有了癌症。

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原PO表示，醫院規定不能獨留病人在醫院，需要有個陪伴者，她必須上班負擔家中的開銷，還要到醫院照顧媽媽，「那真是個心力交瘁的日子」，媽媽沒有保險，雖然有重大傷病卡，「但自費起來的金額也很嚇人」，也為此去找社福單位申請補助，但卻都失敗，「我也不知道為什麼，他們覺得我一個月薪水能養活一個媽媽」。

原PO表示，一旦媽媽生病住院，沒有人可以跟她輪替，只能在工作中2選1，「別說看護了，以現在我的薪資來講，負擔掉所有費用後可以說是所剩無幾，甚至還會有透支的時候」，親戚朋友也不願意幫忙，有時很羨慕有兄弟姊妹的人，但也有人說獨生子女很好，「只能說一個人真的太辛苦了」。

▲原PO羨慕有兄弟姊妹的家庭。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

對此，不少網友都鼓勵她，為她喊「加油」，但也有人認為，有兄弟姊妹不一定是好的，「不用羨慕有兄弟姐妹的人，因為有兄弟姐妹等於沒有，還有不出錢不出力但意見一大堆的」、「就算有手足，也要手足肯幫」、「家裡有會拖累自己的兄弟姐妹更是多，敗家子不在少數」。

不過也有人指出，「我覺得不是獨生子女的問題，是長輩那時候沒規劃好自己老年生活的關係，當然那時候可能真的很苦，所以她也沒辦法多規劃什麼」。