酒駕帶走父親！準新郎兒「路中央跪拜血跡」　悲慟文曝：好不甘心

▲父親還來不及參加他的婚禮，就離開人世了。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

名嘴黃暐瀚母親今凌晨遭酒駕奪命，引發外界譁然，其實上個月底，就有網友在臉書悲痛寫下長文，泣訴即將舉辦婚禮的他，竟先一步面對父親被酒駕撞死的噩耗，3千多字文章惹淚萬人，大票網友更憤怒撻伐，「酒駕去死吧！」

上個月底，北市一名50多歲男凌晨1點59分，於和平西路、南海路口過馬路時，遭酒駕騎士撞上，當場失去生命跡象，被緊急送往台大醫院搶救，儘管一度出現轉機，但最後仍搶救無效離世。

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「我成為了酒駕的受害者家屬。」其愛子在臉書憶述，4月24日那天，兩家人開心聚餐，隨後到小倆口剛裝潢好的新家談天說地，討論著5月底的婚禮，到了晚上，母親獨自待在家裡，而父親則出門和朋友聚餐。

平時，父親外出都會準時10、11點回家，但那天卻不見人影，媽媽在群組裡連番詢問也沒有下文，後來他們發現，老爸竟把手機忘在家裡，原po那時並沒多想，「他最近紀錄保持良好，應該沒什麼好擔心的，可能只是今天特別晚吧，我1點就睡了，姊姊還等到半夜2、3點，想說要幫爸開門。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

隔天早上，從太太6點起床後，他就難以入眠，各種聲音都會讓他驚醒，直到8點多索性起床，「發現姊7點多的Line説爸還沒回家，而且皮夾也在家，所有證件都沒帶。」後來，透過父親手機，得知他與朋友們共四人最後在長春路上的某餐廳，當晚某Ａ先離席，老爸則約10點半左右第二個獨自離席，不過因早上9點多，店家還沒營業，他們在附近繞了兩圈就決定直奔派出所報案。

男網友說，「坐下不到5分鐘，泉州派出所來電，直接叫我聽電話，報了一些特徵，問跟爸像不像，還請我們到派出所一趟，說電話裡面不方便講。」

一席話讓他很不安，彷彿世界停止運轉了1秒，「送急診就跟我說啊，被人打到躺在醫院也跟我說啊，有什麼事情不方便講的？」當他們趕到派出所，員警給他們看了些照片，上面有他送父親的手錶、兒時用過的布皮夾、大門磁扣跟信箱鑰匙，還有一張父親躺在醫院的照片，臉有點腫腫的、紫紫的。

他崩潰大呼，「當下的我腦中直接認知失調，照片中的人明顯就是爸，但我又不希望他是爸......，我雙腳一軟，蹲著掉淚，難道我們就這麼一次跟爸失聯，就遇上這種事？」

▲兒子悲傷地在事發地點跪拜。（圖／原po授權引用）

後來，他們抵達台大醫院B3的往生室，當冰櫃拉開、布掀開的那一瞬間，他的世界失序了，「這老頭昨天不是好好的在跟我們吃飯聊天，為什麼現在躺在這？為什麼真的是你？這輩子沒有哭得這麼痛苦過，喘不過氣、鼻涕眼淚交錯、四肢跟臉都在發麻，不知道下一秒是不是會昏倒。」

時隔兩天，他跑到派出所想調出事發前父親的畫面，而員警也熱心給予幫助，結果討論到一半，有位男子進來，表示想找4月25日的被害者家屬，因為沒有聯絡方式，只能直接來詢問，「我看得出員警的尷尬，猶豫了一陣子才決定跟他說，受害者家屬，就是我。」

離開派出所，他在妻子的陪伴下，走到了事發的斑馬線上，「還好這兩天沒下雨，爸的血跡還在，我可以知道爸的倒下位置，再想像爸走過來之前，那輕快的腳步。趁著人行道綠燈，我在馬路中央跪拜老爸的血跡，再回到人行道邊，雙手合十邊哭邊罵爸，為什麼這天特別晚，但是不坐計程車回家，為什麼要走路，你滿腦子為了我們節儉，卻害到你自己，我好不甘心。」

最後，他也強忍悲痛地說，「希望我所有的朋友們，看完這篇文，能再次提醒所有身邊的任何人，不要抱著僥倖的心態，喝酒不開車不騎車。不要再有下一個受害者家屬，爸爸回不來了，希望這篇文能為社會盡一點微薄之力。」