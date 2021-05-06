獨／美髮師撞死黃暐瀚母！網灌爆「野人理髮」臉書　前合夥人說話了

▲台中一名美髮師涉嫌酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親。（圖／翻攝臉書）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名30歲方姓理髮師涉嫌酒駕撞死名嘴黃暐瀚的70歲陳姓母親，方男事發後不但沒報警救人，反而衝到超商買啤酒喝，引發各界撻伐。網友們灌爆方男服務過的理髮店粉絲團、還傳出方男手腳不乾淨所以離職等傳言。方男的前合夥人接受《ETtoday新聞雲》專訪表達無奈，強調雙方曾有誤會但早已釐清，方男也退股離開2個月，昨日因停水所有分店都店休，聽到消息時相當錯愕。

方男的前合夥人表示，過去方男在店內工作情況都正常，今年2月決定離開並自創品牌，都相當平和，之後也未曾進到公司服務客人，有關帳務不清等部分也都釐清，方男離開團隊前還傳訊息給所有同仁為彼此激勵，前陣子還聽方男分享新店開幕的事情。

▲美髮師涉嫌酒駕撞死名嘴黃暐瀚母親，其前合夥人說話了。（圖／記者游瓊華翻攝）



「昨日（5）日因台中限水措施，我們所有分店都公休，公司幹部正要進行例行會議時聽到消息，所有人都嚇了一跳，尤其是聽到酒駕、毒駕部分更是感到不可思議，只是沒想到網友竟然會到公司粉專攻擊留言。」

昨日車禍事件傳出，理髮店粉專連發兩次聲明，強調方男早已離職，但網友們仍不買單，酸民湧入粉專留言灌爆理髮店神切割。對此，方男的前合夥人也相當無奈，也強調理髮店當初是他們一群年輕人辛苦籌資創設，許多員工更是投注全部心血在店內，對於方男鑄下大錯感到震驚、遺憾，也對被害者家屬情況感到難過，但呼籲網友們能理性、停止攻擊。