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中華醫大護理系加冠317位加冠　蔡旻樺發願圓護理師夢

▲中華醫大護理系加冠典禮加冠生逐一上台接受護理專業老師加冠，學士後重返校園讀進修部護理系的蔡旻樺，特地從嘉義趕來參加典禮，激勵自己嚮往的護理師夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫大護理系加冠典禮加冠生逐一上台接受護理專業老師加冠，學士後重返校園讀進修部護理系的蔡旻樺，特地從嘉義趕來參加典禮，激勵自己嚮往的護理師夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年中華醫事科技大學護理系加冠典禮5日舉行，317位男女學生，宣誓效法南丁格爾的精神，忠貞職守以護理專業協助醫師診治，謀求病者之福利，加冠後進行點燭傳光，過程莊嚴隆重。

▲中華醫大護理系加冠典禮加冠生逐一上台接受護理專業老師加冠，學士後重返校園讀進修部護理系的蔡旻樺，特地從嘉義趕來參加典禮，激勵自己嚮往的護理師夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中華醫大護理系加冠典禮加冠生逐一上台接受護理專業老師加冠，學士後重返校園讀進修部護理系的蔡旻樺，特地從嘉義趕來參加典禮，激勵自己嚮往的護理師夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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加冠生中來自嘉義的蔡旻樺，已經大學畢業多年，以40歲之齡重返校園讀護理系，他表示希望能在50歲前一圓臨床護理師的夢想，參加加冠典禮給自己帶來很大的激勵。

▲中華醫大護理系加冠典禮加冠生逐一上台接受護理專業老師加冠，學士後重返校園讀進修部護理系的蔡旻樺，特地從嘉義趕來參加典禮，激勵自己嚮往的護理師夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年接受加冠的學生有日間部五專三年級甲乙兩班及四技二年級四班和部份進修部學生共317人，其中，女護生有267人，男護生有50人。加冠典禮是護理系一年一度的盛事，學生接受加冠後開始安排到醫院臨床實習，實際參與病人的護理照顧實務。

典禮於下午1時在演藝廳舉行，加冠生身穿實習服依序上台，女護生接受老師配戴護士帽，男護生則接受老師別名牌。加冠完成後由系主任唐景俠在南丁格爾的肖像前點燭引光，再交棒給20位協助加冠的護理專業老師，以接力方式逐一點燃學生手中的蠟燭，象徵薪傳南丁格爾生生不息的護理精神，氣氛莊嚴感人。

加冠生代表陳建穎、吳岱蓉帶領全體加冠生宣讀護理誓詞，誓言效法南丁格爾忠貞職守、盡力提高護理專業標準，協助醫師的診治謀求病人的福利。宣誓後全體加冠生並合唱南丁格爾紀念歌，讚揚南丁格爾的護理精神。

加冠生中，目前就讀進修部護理系大二的蔡旻樺，是學士後重返校園讀護理系，今年40歲的他，輔仁大學公共衛生系畢業後，在嘉義的醫院任職醫療品管相關工作，因為對臨床護理有興趣，2年前報考錄取進修部護理系。每天從嘉義來台南上課，路途雖然辛苦，但為了一圓護理師的夢想，他珍惜每一次的上課學習，並期許能在50歲前以護理師的資格從事幾年護理臨床照護工作，這次特地請假來參加加冠典禮，莊嚴感人的氣氛，讓他對自己的選擇帶來很大的激勵。

▲中華醫大護理系加冠典禮加冠生逐一上台接受護理專業老師加冠，學士後重返校園讀進修部護理系的蔡旻樺，特地從嘉義趕來參加典禮，激勵自己嚮往的護理師夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華醫大校長曾信超致詞表示，護理科系是華醫創校的基石，53年來為醫療界培育無數的護理人才，畢業校友深受業界稱讚，特別是近年新冠肺炎疫情嚴竣，看到仍有這麼多年輕學子堅持走護理師這條路，為社會大眾的健康守護，令人感動。曾校長期盼大家前往實習時，要把在校所學的紮實知能充分發揮，給病患貼心、細心的照顧。

台南市衛生局副局長黃文正、中華醫大董事陳葉明容、永康奇美醫院護理部副部長江蕙英等貴賓，也致詞向所有加冠學生表達祝福，並期許大家要在學習中不斷求進步，用同理心照顧病患，將所學做最好的發揮。柳營奇美醫院、台南市立安南醫院、衛福部台南醫院、嘉南療養院、台南市立醫院、台南新樓醫院、郭綜合醫院等醫院護理部代表、華醫副校長兼教務長孫逸民、副校長兼主秘楊堉麟、護理學院院長謝政蓉等主管亦到場觀禮及祝福加冠學生。

▲中華醫大護理系加冠典禮加冠生逐一上台接受護理專業老師加冠，學士後重返校園讀進修部護理系的蔡旻樺，特地從嘉義趕來參加典禮，激勵自己嚮往的護理師夢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

加冠典禮並頒發護理系百合花獎，得獎的有李珮菁老師、林庭如老師；學生實習成績優良獎，得獎的有王婉如、王俞婷、林楚紘、邱芷羽、陳思妤、黃繹庭；學生服務學習優良獎，得獎的有楊玉霖、鄧伃芳、顏翊家、李秉蒼、李佳勳。典禮的最後在播放各加冠班級製作的回憶影片中圓滿結束。

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