護理師待遇「還好」民眾也有感！新冠肺炎爆發後　滿意度大增15%

▲解決護理人力荒，國衛院論壇提出四大建言。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發後，護理人員在民眾心中的形象與地位提升了嗎？中華民國護理師公會全聯會於2019年、2021年分別針對民眾和公會成員進行電話與問卷調查，發現民眾對護理人員滿意度，從34%提升到49.5%；對於專業能力的認可，也從34.9%提升到42.9%。另外，無論民眾或會員，認為護理師待遇「還好」者，都只有2成，顯示還有改善空間。

台灣有30多萬人持有護理師證照，但實際投入職場的僅18萬多人，其中8成集中在醫療院所，中華民國護理學會監事長盧美秀表示，這與護理人員待遇不好、工作負荷重、壓力大與風險高有關。

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學會在2019年與2021年分別針對1000多名民眾與3500至6000護理師會員進行調查，受訪者以中年族群50%佔最多，其次為年輕族群30%、老年族群20％。盧美秀表示，雖然調查發現民眾對護理人員的滿意度提升，但在「台灣社會尊不尊重護理師專業」、「受到病患家屬不合理請求」等問題上，民眾與護理人員卻有極大落差。

調查顯示，有62%的民眾認為自己尊重護理師專業，但護理人員自覺僅35%；另僅有33%民眾認為有對護理人員提出不合理要求，但護理師填答率卻高達89%。

▲國衛院論壇提出台灣護理人力發展策略規劃。（圖／記者嚴云岑攝）

世界衛生組織（WHO）在2020年的一份報告指出，全球護理人力短缺近600萬人，在新冠疫情的延燒下更是惡化。為解決台灣護理人力荒等因素，衛福部與國家衛生研究院論壇邀集數十位護理專家，為台灣未來10年護理人力發展凝聚共識，並提出四大方向的前瞻性規劃與七大建言。

台灣護理學會理事長陳靜敏表示，四大前瞻規劃分別為：一、建構臺灣健康促進、疾病照護、急性後期照護、長期照顧所需之本土護理人力發展最適政策架構指引，提升全國護理人員留任與執業率以及維護病人照護品質與安全；二、應用臺灣科技資訊優勢，探討科技改善護理人力效率之創新模式；三、研析護理人力進階制度及業務範疇之可行模式；四、提升護理人力之有效應用及護理專業發展。

另希望改善以護理人力的教育、考試、訓練與任用過程，以至從初級照護（primary healthcare）、次級急性照護（secondary healthcare）、至三級照護（tertiary healthcare）的執業場域（社區護理、醫院護理、急性後期與長照護理）之人力需求；再以科技護理橫貫人才培育、能力提升以及人力需求等層面的教育與應用。

更期望達到接軌國際趨勢，突破臺灣本土教育、臨床照護、法規層面等之困難與障礙，共同開拓臺灣護理人力專業發展，以確保民眾健康。