中華醫大職安系陳嘉彌　拿下全國最年輕雙甲級職安衛管理技術士

▲中華醫大職安系二技學生陳嘉彌，創下新年度全國最年輕的職業衛生管理和職業安全管理雙甲級技術士紀錄，師長讚揚華醫之光。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2021年全國技術士技能檢定考試日前放榜，中華醫事科技大學職業安全衛生系二技學生陳嘉彌，繼去年考取甲級職業衛生管理技術士後，今年再拿下甲級職業安全管理技術士證照，20歲的陳嘉彌以5個月的時間接連考取國家甲級技術士證照，創下新年度全國最年輕的職業衛生管理和職業安全管理雙甲級技術士紀錄。

每年3、7、11月分3梯次舉辦的全國技術士技能檢定考試，2021年3月的首梯通過名單放榜，目前就讀中華醫大職業安全衛生系二技一年級的學生陳嘉彌，通過甲級職業安全管理技術士證照考。特別的是，陳嘉彌去年6月才從華醫五專的職安科畢業，11月參加2020年全國技術士技能檢定考試，首試就取得甲級職業衛生管理技術士證照，事隔5個月，繼續升讀母校職安系二技的他，報考2021年全國技術士技能檢定首梯考試，再傳捷報，順利再拿下甲級職業安全管理技術士證照。

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陳嘉彌優異的表現令全校師生與有榮焉，系上老師更是振奮。系主任蔡忠融表示，甲級職業衛生管理技術士和職業安全管理技術士需具備大專以上學歷才能報考，目前全國只有2間大專院校設有職安科五專，華醫是其中之一，其餘都是大學部，陳嘉彌去年以五專應屆畢業生報考，和多數大學畢業生競試，卻不遑多讓一試過關順利取得甲級職業衛生管理技術士證照，今年再以二技在學學生通過甲級職業安全管理技術士證照，相當不容易。

蔡忠融主任說，陳嘉彌以短短5個月的時間連續考取甲級職業衛生管理技術士和職業安全管理技術士證照，且今年才20歲，創下新年度全國最年輕的職業衛生管理和職業安全管理雙甲級技術士紀錄。校長曾信超、其就讀的科系民生學院院長劉保文及系上師長，對她的優異表現讚揚是華醫之光，也是同學和學弟妹的表率。而這也是華醫職安系科繼2019年培育出全國最年輕職安衛國考雙技師(職業衛生技師及工業安全技師)邱律維之後，陳嘉彌再以2021年全國最年輕雙甲級技術士（職業安全管理及職業衛生管理）創下佳績。

陳嘉彌感謝系上師長的栽培與教導，尤其是為在校生舉辦技能檢定證照複習班及模擬大會考試，讓他在應考時信心大增。

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