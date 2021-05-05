５／８東東森森好朋友生活節　舞台節目、交通資訊、防疫安全報你知

活動小組／活動報導

2021東東森森好朋友生活節將在本周六舉辦，眾多人氣歌手輪番演出，精彩的節目保證不容錯過。

熱門歌手演出：

包含玖壹壹、告五人、高爾宣等人氣歌手在板橋新北市民廣場輪番開唱，更有金鐘節目《聲林之王》、《料理之王》明星選手到場同歡。現場還有好逛、好買的最潮市集、攤位等你來逛。

https://events.ettoday.net/picnic2021/star.phtml

▲ 東東森森好朋友生活節，舞台活動流程精彩非凡。（圖／東森新媒體提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通方式：

活動地點：新北市市民廣場：新北市板橋區中山路一段161號

捷運：捷運板南線 板橋站2號出口/3A出口（由地下道前往市府）

高鐵/火車：板橋車站步行約5分鐘即可抵達

公車：

捷運新北市政府(新府路)：234、245、265、307、651、667、705、810、847、897、F511、1032

新北市政府(中山路)：51、234、265、651、705、813(含區間車)、982

板橋公車站：99、234、245、265、307、651、667、702、705、786、805、810、812、847、848、857、897、920、932、947、948、952、953、956、982、982區、1032、藍32、藍33、藍37、藍38、F501、F502、「三峽-捷運臺大醫院站」跳蛙公車

板橋車站(文化路)：656、701、793、806、910、920、930、930延、982(含區間車)、99、藍33、1070、9089、9103

停車場：

市民廣場地下停車場：新北市板橋區縣民大道二段22號 B1 - B3

板橋火車站地下停車場：新北市板橋區縣民大道二段7號 B2 - B3

特專三停車場 ：新北市板橋區漢生東路64號

▲ 東東森森好朋友生活節，5/8也有線上直播，無法到現場的人也可以鎖定ETtoday收看。（圖／東森新媒體提供）

防疫須知：

敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩，並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒，體溫若超過37.5°C者，須配合至場外區休息，並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食，並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃，敬請各位參加的民眾配合，安心防疫，才能玩得開心又放心喔！

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/