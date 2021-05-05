東東森森好朋友生活節　5／8上午11:00準時直播！

活動小組／活動報導

2021「東東森森好朋友生活節」即將於5/8星期六在新北市民廣場盛大登場！揪大家一起嗨起來，不只可以逛特色品牌市集、參加闖關活動拿好禮，還有超強卡司輪番獻唱，走過路過絕對不能錯過！當天有事無法到場同歡，貼心的新聞雲幫你準備好了！高清現場直播等你一起參與，在線上也能一起共襄盛舉今年最好玩的生活節！ETtoday全平台將在5月8日11:00同步直播現場活動，一整天不間斷！在家也能享受高規格演唱會、鎖定直播與偶像一起度過美好週六！

活動表演卡司堅強，夢幻陣容包含聲林之王許維芳、李佳歡、陳思綾、陳忻玥；料理之王施捷夫、游星淵；表演嘉賓九九Sophie、告五人、李佳薇、高爾宣、蕭煌奇、草屯囝仔、玖壹壹，超大咖陣容接力開唱，多樣音樂風格任你選，全程直播讓你在線上也能一起歡唱！

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「2021東東森森好朋友生活節」活動，5/8上午11:00準時於ETtoday全平台直播，從上午11:00隨著活動不停歇到17:00止，週末無聊又不想出門？鎖定「ETtoday新聞雲」全平台，線上也能一起嗨！

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會



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■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/