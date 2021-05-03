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生活節好物／走出7-ELEVEN 現萃茶戶外現做一樣新鮮

圖、文／7-ELEVEN 提供

▲▼7-ELEVEN現萃茶。（圖／7-ELEVEN提供）

每天一杯手搖好茶，是許多台灣人的獨有習慣及依賴。隨手搖市場急速擴大，7-ELEVEN 推出自有品牌CITY TEA現萃茶，秉持【現做就是新鮮精神】，現萃茶擁專屬品牌杯身，品牌湖水綠底結合白色手繪茶葉紋路及文字融合而成，營造品牌簡約文青感，自推出後好評不斷，結合良好品質及衛生保證，販售於全國7-ELEVEN，提供大眾最便利及最新鮮的茶飲，讓每個人想喝就喝，輕鬆擁有一杯好喝的茶。

▲▼7-ELEVEN現萃茶。（圖／7-ELEVEN提供）

今年CITY TEA現萃茶將走出7-ELEVEN，打造戶外現萃茶車，於 5/8東東森森好朋友生活節新鮮登場！現場將販售眾多熱門茶飲，例如去年首推飽受網友好評的冰淇淋紅茶，兼具醇厚茶香與冰淇淋奶香，口感滑潤不甜膩；經典的四季春青茶，使用台灣南投產四季春青茶，口感清新滋味回甘；小資女最愛的英式紅茶，果香清新茶韻甘醇；口感清爽的一顆檸檬青茶，使用台灣屏東綠寶石之稱的尤力克（Eureka）品種檸檬，新鮮度喝了就知道！

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▲▼7-ELEVEN現萃茶。（圖／7-ELEVEN提供）

5/8活動當天，只要在CITY TEA現萃茶攤位現場拍照打卡＋＃現萃茶，即可獲得文青感神秘小禮物，購買兩杯以上還有機會拿到限量精緻品牌小物或提袋1個！

還沒喝過CITY TEA現萃茶的朋友，歡迎當天一起同樂! 一起喝好茶!
點我看更多►►►https://www.citycafe.com.tw/event/17xiancuicha/index.html

▲▼ 2021東東森森好朋友生活節。（圖／ETtoday）

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 早鳥報名搶好禮：早鳥報名者，有機會獲得限量早鳥好禮喔(請鎖定官網查詢)，煩請事先下載新聞雲App，並填寫會員資料，成為新聞雲會員，即可參加早鳥報名！

■ 新聞雲App下載連結:
https://www.ettoday.net/events/app/ettoday_app.htm

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

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