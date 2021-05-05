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3步驟玩懂東東森森好朋友生活節！必玩闖關攻略、料理之王聯名料理包等你拿

▲2021東東森森好朋友生活節將在5月8日登場！現在就教你3步驟玩懂生活節，一手掌握最新資訊還能拿豐富大禮。

生活中心／綜合報導

就是這個週末，你準備好了嗎？5月8日母親節前夕，《ETtoday新聞雲》再度帶來年度盛事「2021東東森森好朋友生活節」，邀請玖壹壹、告五人、高爾宣等人氣歌手在板橋新北市民廣場輪番開唱，更有金鐘節目《聲林之王》、《料理之王》明星選手到場同歡。現場還有好逛、好買最潮市集、攤位，讓人眼花撩亂的活動讓大家不禁大喊，「到底該怎麼逛！」別擔心，我們率先整理「3步驟玩懂好朋友生活節」，讓你一手掌握最好玩資訊，還能領取早鳥專屬豐富大禮！

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Step 1 下載新聞雲App闖關！好玩又能拿大獎

正所謂工欲善其事，必先利其器，想要快速攻略「2021東東森森好朋友生活節」，當然要先將新聞雲App下載進手機並成為會員，在活動當天早上11點進入新聞雲App中的「活動」，就會出現「闖關攻略地圖」，只要跟著闖關攻略在現場一關一關挑戰，不僅有得玩又有得拿。

這邊就先透露有哪一關讓大家「聞香」一下，將有首度出現在2021東東森森好朋友生活節/的「Yamaha Café」，延續過去歡樂「帶你去跑趴(8)」系列，這次與車友不在野外相見，而是在新北市民廣場齊聚，用行動咖啡車一起相聚、讓感情更緊密，車友除了可以和Café Girls合照留影、還能享用咖啡點心，歡樂開趴度過專屬車友的聚會，身為YAMAHA車友的你絕對不能錯過。

▼Yamaha Café這次開進東東森森好朋友生活節，要跟車友用咖啡、點心讓感情更緊密。

▲▼ 東東森森好朋友生活節。（圖／資料照）

►►VIP闖關活動看這邊！下載新聞雲App領取闖關攻略

▼闖關攻略地圖領取方式。

▲▼ 2021東東森森好朋友生活節。

▲▼ 2021東東森森好朋友生活節。

▲▼ 2021東東森森好朋友生活節。


Step 2 早鳥好禮全送你！東森農場X料理之王聯名料理包讓你嚐鮮

如果已經在新聞雲App進行早鳥報名的民眾，可以在5月8日下午15:00前於大會服務台旁的早鳥好禮區領取「東森農場X料理之王聯名料理包」。聯名料理包是與《料理之王》第一季獲獎選手共同聯名、攜手東森農場將最新鮮在地的食材集合出來的精華，預定將於5月11日販售的商品將讓民眾能搶先領取，是只有早鳥報名才能享受到的專屬福利。

▲▼ 2021東東森森好朋友生活節。

▼有事先參加早鳥報名的民眾可以搶先試吃、領取「東森農場X料理之王」聯名料理包。

▲▼料理之王記者會，料理之王第二季記者會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）
 

Step 3 好玩好逛全在Chill市集　群星輪唱嗨翻天

除了闖關、領取好禮外，當然也要邊聽著音樂邊在好玩市集大買一番，在主舞台區將由玖壹壹、告五人、高爾宣等人氣歌手輪番開唱，粉絲將與《聲林之王》、《料裡之王》展開期待已久的見面會，一起度過群星閃耀的下午。在聽音樂的同時，也不要忘記在市集好好逛街，釋放平常累積的壓力，像是「7-ELEVEN CITY TEA現萃茶」這次就將進駐，秉持現做就是新鮮精神，提供消費者最佳風味的好茶，這次將攤位佈置成網美最愛的野餐風格，與三五好友喝著現萃茶、一起放聲歡笑拍照打卡，還能得到神秘小禮物。

▲▼ 東東森森好朋友生活節。（圖／資料照） 

看完了「3步驟玩懂2021東東森森好朋友生活節」後，還不快點將5月8日的時間空下，讓我們一起在新北市民廣場相聚，釋放累積已久的壓力吧！

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.
地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有《ETtoday新聞雲》Podcast粉絲見面會

■ 早鳥報名搶好禮：早鳥報名者，有機會獲得限量早鳥好禮，事先下載新聞雲App，並填寫會員資料，成為新聞雲會員，即可參加早鳥報名！
新聞雲App下載連結:https://www.ettoday.net/events/app/ettoday_app.htm

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

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2021東東森森好朋友生活節料理之王聲林之王

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