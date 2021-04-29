生活節好物／健康觀念崛起！「澳洲果仁」這樣吃最對味

圖、文／澳洲果仁提供

國人養生觀念崛起，富含各種營養價值的堅果成為國人的零嘴新頭好，一口接一口吃得涮嘴更吃得營養！其中堅果之王「夏威夷果仁」更被專家評為世上最好的食用堅果，但你們知道其實夏威夷果仁的產地來源72%是來自澳洲嗎？

要種植夏威夷豆的環境及氣候條件十分嚴格，必須在多雨、土壤肥沃及氣候溫暖少風的環境中才能順利成長，目前澳洲昆士蘭為其第一大生產地，在此生產的果仁被公認為最美味，也因此夏威夷果仁=澳洲果仁。除了氣候及環境的條件限制之外，夏威夷豆樹的栽種與收成時間也極為冗長，從栽種到結果需要8年以上的時間，每一顆果仁皆得來不易！

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澳洲果仁的營養價值極高，富含棕櫚油酸、油酸等不飽和脂肪酸，可防止高血壓、預防腦中風、降低膽固醇…等，是攝取健康植物性脂肪的最佳選擇；且富含膳食纖維、維他命B群、維他命E等多種礦物質與維生素，可抗老化，促進血液循環。適量攝取澳洲果仁，能吸收這些好的脂肪及膳食纖維，調整腸胃狀況，亦能更有助於身型窈窕，食用量以一天4粒為適量。

除了單吃，澳洲果仁奶油般濃厚香氣以及酥脆的嚼感，亦十分適合做成沙拉、為正餐點綴增添風味、或以各式創意點心：澳洲果仁瑪芬、澳洲果仁優格聖代…等發揮呈現，百搭的澳洲果仁就是可以變出不同的口感好滋味！

此次5/8東東森森生活節，將請到人氣甜點YouTuber拿拿摳，看他如何以幽默搞笑但又扎實的甜點製作功力，為大家現場示範製作富創意的澳洲果仁甜點！

►更多澳洲果仁食譜：https://www.facebook.com/AustralianMacadamiasTaiwan

■ 2021東東森森好朋友生活節



時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.



地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會



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