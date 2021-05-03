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你上榜了嗎？最適合當好朋友的3個星座　金牛願為朋友付出一切

▲▼女生,正妹,閨密,聊天,談心,旅遊,旅行（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲每個人的一生都需要幾個知心好友。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

 記者蔡玟君／台北報導

每個人的一生都需要幾個知心好友，但哪些星座最適合和他們當好朋友呢？知名命理專家小孟老師就推薦3個適合當好朋友的星座，其中金牛座因為包容心很強，又善於聆聽，因此是最適合當好朋友星座第一名。

▲▼命理專家小孟老師。（圖／小孟老師提供）

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▲命理專家小孟老師。（圖／小孟老師提供）

▲閨密,好姐妹,朋友,仙女棒,森林,慶祝,快樂,開心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲摩羯座很能化解危機，有問題找摩羯座都能快速幫忙解決。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最適合當好朋友星座Top3：摩羯座　化解危機的朋友
魔羯座的人很聰明很能化解危機，因此當你生活上充滿危機時趕快去尋找魔羯座的朋友，他們都能快速幫你解決問題，並且協助你脫離難關。而摩羯座和雙子座、摩羯座、金牛座當好朋友，會是更好的組合。

▲▼女生,好朋友,閨蜜,搭肩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲獅子座是正義感十足的好朋友。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最適合當好朋友星座Top2：獅子座　正義十足的朋友
獅子座的人非常有正義感，很多看不下去的事情他們都會為朋友挺身而出，倘若有朋友欺負自己的朋友或說自己好友的壞話，獅子座會非常生氣，也不會被其他人影響，堪稱是現代俠女與行俠杖義者一點都不為過，當你被欺負時趕快找獅子座來幫你出氣吧！而獅子座和金牛座、天秤座、摩羯座當好朋友，會是更好的組合。

▲▼閨蜜,好朋友,知己。（圖／示意圖／pixabay）

▲金牛座願為朋友付出一切。（圖／示意圖／pixabay）

最適合當好朋友星座Top1：金牛座　付出一切的朋友
金牛座最大的特色是包容心很強，不喜歡與人為敵，因此在人際關係上什麼都肯付出都肯去做，寧可自己受委屈也不要對不起別人，此外當你孤單寂寞的時候約金牛座是很好約的對象，在你脾氣很不好的時候可以盡情在金牛座面前訴苦，他們會是一個很認真的聆聽者，有這樣的朋友真的是要讚一個。而金牛座和處女座、雙魚座、巨蟹座當好朋友又是更好的組合。
 

■ 2021東東森森好朋友生活節
時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.
地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 早鳥報名搶好禮：早鳥報名者，有機會獲得限量早鳥好禮喔(請鎖定官網查詢)，煩請事先下載新聞雲App，並填寫會員資料，成為新聞雲會員，即可參加早鳥報名！
新聞雲App下載連結:https://www.ettoday.net/events/app/ettoday_app.htm

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

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