▲▼ 植物人母親跨海圓夢，愛無畏「距」創世相「聚」。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

90公里到底有多遠? 約莫從台東到花蓮玉里的距離；若步行約需13萬步；搭客輪要花2個半小時的時間。然，這是一位家住蘭嶼的八旬老母，探望兒子的辛苦路程。「慈母愛子，非為報也」，每個孩子都是父母的心頭肉，【母親】更是世界上唯一沒有下班時間的工作，只要孩子需要，媽媽總無條件守護。

5日早上10點半，在創世安養院院房內傳來，悠悠揚揚的提琴聲，從蘭嶼千里迢迢來的媽媽，正開心的為福先生換上最愛的達悟族傳統服飾，護理人員準備了母親節蛋糕，哥哥及妹妹們也都興奮地齊聚院床旁，跟福先生一起為媽媽提前歡度母親節，護理人員特地為全家拍下第一張珍貴的全家福照片，一圓媽媽心願。

創世基金會表示，福先生共有9個兄弟姊妹，他跟哥哥阿木，接連因意外及疾病，成為植物人，因家境貧困，先後安排入住創世台東植物人安養院。幾年前，哥哥因病離世，僅留下他一個人，媽媽只能靠著一本泛黃相本思念孩子，卻遺憾沒有一張全家福照片，今日終可如願以償。

創世台東現有70床，目前已入住50位植物人，經費所需甚鉅，今年疫情稍有穩定，將於23日下午2點至5點，假台東市南京路市民廣場舉辦『愛轉動-公益園遊會』，活動當天台東縣稅務局聯合辦理「租稅柑仔店」租稅宣導活動，憑3-4月發票可索取小禮，發票將全數捐贈創世做為常年安養經費。

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