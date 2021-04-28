空軍23歲「植物人上兵」亡　家屬含淚簽放棄治療：捐眼角膜遺愛人間

▲國防部空軍司令部。（圖／記者呂佳賢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

空軍戰管聯隊第六雷達中隊服役的23歲志願役士兵蘇威宇，2020年1月某日清晨起床時，因身體不適報備休息，但6小時後昏倒於寢室，因腦部缺氧過久而成為植物人。苦撐1年，蘇威宇的父母20日簽下放棄治療同意書，決定將兒子的眼角膜捐出，遺愛人間。

據《中天新聞》報導，蘇威宇成為植物人苦撐1年，連23歲的生日都是在植物人的狀態下度過。如今，蘇威於20日離世，蘇父、蘇母悲痛萬分，認為孩子撐得很辛苦，已經盡力了，決定將孩子的眼角膜捐出，可以讓另一人重生。

回顧案情，蘇威宇去年1月某日起床因身體不適，向長官報備後在寢室休息，但6小時後被同寢室友發現處於昏迷狀態。當下，軍方並未呼叫救護車，而是由姜姓下士開車載蘇到醫院治療，但蘇因缺氧過久傷及腦幹，最終成為植物人。

軍方指出，蘇威宇送醫時有意識無發燒，姜姓下士得知蘇男情況後，立刻開私車將蘇送往台大醫院金山院區，沒有延誤就醫的問題。但家屬認為，院方診斷報告指出，蘇威宇在到院前就失去呼吸心跳，高燒40.8度，且有急性腎衰竭併發橫紋肌溶解症，雙方說法明顯有出入。

此外，蘇威宇的父母為了兒子到處追查，發現兒子直屬長官上尉分隊長潘偉倫經常刁難針對，讓兒子報告寫不完，甚至出現憂鬱傾向，在兒子倒下前3小時，潘偉倫還進入寢室11分鐘，懷疑事件與潘偉倫脫不了關係。

據《TVBS》報導，蘇威宇的父母在事發1年後，簽下放棄治療同意書，決定將孩子的眼角膜捐出，預計5月舉行海葬。軍方20日也到現場關切，但蘇父怒控當事人都沒到場道歉，強調要真相，不要喪葬費用。

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