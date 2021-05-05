14歲嫩女正面曝！提琴王子恐怖求愛　15歲少男護花撂8煞狂砍他

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區一名14歲女國中生被21歲男大生熱烈追求，男大生求愛被拒後與女國中生起口角，引起女國中生友人不滿，雙方相約談判，過程中男大生被9名少年持棍棒圍毆，背部遭開山刀砍殺2刀送醫急救縫合，警方獲報後將砍人的9名少年依妨害秩序、傷害罪嫌函送新北檢偵辦及少年法院審理。

▲21歲吳姓男大三生就讀北市知名大學音樂系，擅長小提琴，卻為了追求長相甜美的14歲少女而遭砍傷。 （圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，21歲吳姓男子就讀北市知名大學音樂系，目前是大三學生，擅長鋼琴、小提琴，平時喜歡騎重機，因緣際會下認識14歲楊姓女國中生，見她長相清秀可愛，隨即展開熱烈追求。

4日晚間9時許，吳男打電話給楊女「我們現在是什麼關係？是男女朋友嗎？」楊女否認並拒絕成為他的女友，吳男因此惱羞成怒，約她到樹林區大同公園當面說清楚。楊女的朋友15歲楊姓少年自告奮勇要陪她前往。

吳男在公園與楊女談的相當不愉快，還出言辱罵楊女，楊姓少年護友心切，反嗆回去，吳男不滿感情被他人干涉，竟出拳毆打楊男，楊男不甘被毆，雙方相約到板橋環漢路城林橋下談判。

▼15歲楊姓等10名少年施暴後逃離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

5日凌晨12時許，吳男找了38歲蔡姓男子陪同，才剛到就被楊男等10名少年持棍棒圍毆，還被開山刀砍殺2刀。警消獲報到場，將吳男送醫急救，經手術後無大礙，案發後原本以為是2男搶愛一女，之後警方循線找到楊女才釐清過程與涉案人相關背景，全案訊後已將楊姓少女和楊姓少年等10人，依刑法妨害秩序、傷害罪嫌函送新北檢偵辦及少年法院審理。

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▼警方扣下開山刀證物 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）