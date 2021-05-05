20多歲「防疫旅館員工」打AZ暈針送急診！發燒2天持續觀察中

▲防疫旅館員工打疫苗暈針，被送急診救治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園一名20多歲男子3日到部桃施打AZ疫苗，但卻出現暈針情況，被緊急送到急診救治。據悉，該男子是某防疫旅館員工，透過公費施打疫苗，但卻出現暈針情形，且一直到4日晚間都還有發燒情形，目前仍在持續觀察中。

衛福部長陳時中及桃園市長鄭文燦3日下午到部桃視察AZ疫苗施打情形，但2人於下午4時30分離開後，一名剛施打完疫苗的男子卻出現暈針情形，被緊急送往急診室救治。

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對此，衛生局感染科長林宜君表示，暈針是一種血管性暈厥，由於接受針刺時，因疼痛刺激以及精神過度緊張而發生暈厥現象，多半是初次扎針、心裡害怕、進針後捻針太重或針刺前身體太疲勞、過度飢餓所引起，而該男子就是因為平常對打針緊張，3日施打AZ疫苗時導致血壓降低，就出現暈針情形，不過意識清楚。

林宜君提到，男子送到急診就急著退掛離開，而據了解該男子為某防疫旅館員工，透過公費前往施打疫苗，一直到4日晚間都還有發燒症狀，目前仍在持續觀察中。

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