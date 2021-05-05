「旅客、居檢者」混住！70人遭隔離氣瘋　鄭文燦：諾富特是中央管的

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

諾富特飯店疫情持續延燒，4日還爆出有民眾透過旅遊補助入住飯店，但飯店卻未告知是防疫旅館，2團近70人一直到疫情爆發才驚覺事態嚴重，氣得痛批飯店可惡，市府的審核也鬆散。對此，桃園市長鄭文燦5日上午表示，「諾富特一直是中央在管，到現在還沒有納入桃園管理，諾富特只是說哪一棟要符合防疫旅館的規定，我們要定期檢查而已。」

▲70旅客入住諾富特，直到疫情爆發才知是防疫旅館氣炸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

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有民眾在臉書爆料，他們一團70人申請桃園市政府的旅遊補助，在4月23日入住諾富特華航桃園機場飯店，但市府卻未告知諾富特是防疫旅館就讓審核通關，入住時諾富特也沒有主動告知，直到群聚案曝光後，當事人打1922主動告知，諾富特才回頭連繫，團員也陸續接獲桃園市衛生局通知居家隔離，讓他質疑桃園市府及諾富特未做好監督。

對此，桃園市政府觀光旅遊局表示，諾富特分為1館（本館）和2館，「但只有2館是向桃園市政府申請的防疫旅館」，因此市府仍視一館作為一般旅館使用，有正常的旅客住宿、婚宴、會議等，也因此有民眾申請旅遊補助時會審核通過，而目前也將針對此事依法對諾富特開罰，可處3000元至1萬5000元不等罰款。

此外，桃園市長鄭文燦5日上午則出面表示，對於諾富特分館使用的方式未來應該要檢討改變，要有專屬的防疫旅館較為妥當，「只有分層是不妥的。」鄭文燦提到，「諾富特一直都是中央在管」，到目前為止都未納入桃園管理，而諾富特只是說哪一棟符合防疫旅館規定，「我們要定期檢查而已。」

鄭文燦表示，此事牽涉到包括疾管署、民航局、指揮中心以及地方政府協辦的問題，「如何讓這個防疫規範提高，針對機組員的防疫旅館，將來應該採取獨棟或單一旅館的方式進行較為妥當。」

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