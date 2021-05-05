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爆疫情才知是防疫旅館！「70人」被迫隔離　桃市府：將對諾富特開罰

記者陳韻如／桃園報導

諾富特飯店近日爆發華航機師染疫事件，而4日又爆出有民眾入住，但沒被告知是防疫旅館，2團近70名旅客都目前都必須得隔離。對此，桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，諾富特未將1館申請為防疫旅館，將依照傳染病防治法開罰，可處3000元至1萬5000元不等罰款。

▲針對華航諾富特飯店分艙分流案，鄭文燦也提出說明仍由民航局主導。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲諾富特未依規定向市府申請將1館作為居檢處，市府將依法開罰。（資料照／記者沈繼昌攝）

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諾富特染疫案擴大，有民眾在臉書（Facebook）爆料公社發文指出，他們一團70人申請桃園市政府的旅遊補助，在4月23日入住諾富特華航桃園機場飯店，但市府卻未告知諾富特是防疫旅館就讓審核通關，入住時諾富特也沒有主動告知，直到群聚案曝光後，當事人打1922主動告知，諾富特才回頭連繫，團員也陸續接獲桃園市衛生局通知居家隔離，讓他質疑桃園市府及諾富特未做好監督。

對此，桃園市政府觀光旅遊局表示，市府日前推出，「作伙來桃園-團體旅遊補助計畫」及「桃園魅力金三角旅遊計畫」方案，而4月中下旬就有旅客響應遊程併入住諾富特，而因諾富特分為1館（本館）和2館，「但只有2館是向桃園市政府申請的防疫旅館」，因此市府仍視一館作為一般旅館使用，有正常的旅客住宿、婚宴、會議等，也因此有民眾申請旅遊補助時會審核通過，而目前也將針對此事依法對諾富特開罰，可處3000元至1萬5000元不等罰款。

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