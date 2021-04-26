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改名被告知是通緝重罪犯！女一查傻眼　「21年前忘還這捲錄影帶」

▲▼錄影帶。（圖／達志影像／示意圖）

▲一捲錄影帶害女成為通緝犯。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一名女子近來前去更改駕照名字時，意外發現自己是被俄克拉荷馬州通緝的重罪罪犯，原來她在20多年前居住在當地時，因為忘記歸還一捲錄影帶，被控侵占租用財產的重罪，才發現她這幾年來工作一直莫名被辭退的原因。

女子卡倫(Caron McBride)向當地媒體表示，近來她在德州結婚，要去更改姓名時才發現自己是被通緝的罪犯，「他們說我犯了侵占重罪，我聽到都快心臟病發了」，根據法律文件，她1999年因為沒有歸還所租借的錄影帶Sabrina the Teenage Witch，於隔年3月被控重罪，而她原本所租借的商店後來於2008年倒閉。

卡倫表示，她完全不記得這輩子有看過這捲錄影帶，由於當時室友養育了2名8歲與10歲孩子，懷疑是室友用她名字借了錄影帶後沒有歸還，她相信，自己因為這莫須有的罪名，導致過去多年來一直被迫不斷換工作。

當地電視台播出卡倫的故事後，克里夫蘭郡(Cleveland County)當局已撤銷相關指控，不過檢察官表示，這樣不能完全讓她的案底消失，卡倫將會需要返回俄克拉荷馬州一趟，親自向當局要求清除刑事紀錄才行。

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