通緝犯囂張嘴臉開車　被小小隻女警霸氣攔查秒變乖：我不會跑！

記者陳雕文／新北報導

新北市樹林區一名家暴通緝犯3日下午2點多，「嘴叼著菸＋邊用手機＋邊開廂型車」行經博愛街時遭巡邏女警攔下，女警見他神色緊張直覺有異，要求其出示身分證件，雖然女警身高約160公分，身形相當纖瘦，但攔查時態度霸氣，男子不敢裝模作樣，隨即坦承自己是通緝犯並說，「我不會跑！」

▲王育如身材嬌小，但霸氣的執勤態度讓她經常逮捕比自己高一個頭的犯嫌。（圖／記者陳雕文翻攝）

從警2年多，剛滿23歲的女警王育如，畢業於師大附中，希望能守護人民，並讓做工的爸爸放心而考取警專；雖然身形嬌小，但王育如值勤態度認真而嚴肅，受盤查的人往往被她的霸氣震懾住。

▲王育如為了保護人民，並讓爸爸安心，高中畢業後考取警專，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

樹林警分局分局長陳永昌表示，本次員警執行勤務認真且落實盤查，才能查獲因案遭通緝之逃犯，對女警巾幗不讓鬚眉表示肯定；打擊犯罪是警方則無旁貸的職責，亦是警察工作的核心價值，同時將持續貫徹警方維護轄區治安之決心。

根據道路交通管理處罰條例第31-1條，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣3千元罰鍰；手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全之行為者，處新臺幣6百元罰鍰。