機師染疫風暴　華航機組員即起「檢疫天數延長成5天」

▲陳時中說，檢疫時間如果要安全，就要14天以上，但華航可能就關了。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

華航機師確診案持續延燒，中央流行疫情指揮中心目前研議再度延長機組員檢疫時間。不過，華航昨晚10點針對機組員發布通知，因應疫情擴大，接獲中央疫情指揮中心指示，即刻起，所有自三級疫區返台過夜長班之居家檢疫，自3天修正為5天。

根據華航昨晚發布的訊息，因應疫情擴大，接獲中央疫情指揮中心指示，即刻起，所有自三級疫區返台過夜長班之居家檢疫自3 天修正為5 天，包含5月4日上午接受採檢且下午結果為陰性、5月5日00:00解除電子圍籬之所有組員在內，電子圍籬亦將延長為5天。請各位組員遵守檢疫及防疫規定。

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目前多名華航機師染疫，由於暫時還無法確認感染源，指揮中心昨表示，跟專家研議再度延長機組員檢疫天數。交通部長王國材今指出，各國航空公司對於機組員都不會用14天居家檢疫處理，都是例外管理，過去是5+9天，現在改成3+11天，接下來居檢時間要不要延長，會尊重指揮中心指示。

據了解，昨晚指揮中心、民航局及航空公司開會研議，華航仍在居檢中的機組員檢疫天數改成5天，再加9天自主健康管理；長榮航空部分則維持檢疫3天，再加自主健康管理11天，不過確切作法尚未定案。華航表示，以指揮中心發布為主。

▲王國材上午受訪談及機組員檢疫天數問題。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，王國材表示，現在國內經濟都靠航空貨運，如果居檢時間太長可能引起飛機派飛問題，希望這兩邊能找到平衡點。

指揮官陳時中昨也指出，檢疫天數調整很困難，如果要覺得安全，就要14天以上，但華航可能就關了，看大家承不承擔得起，目前開會研議希望找出可繼續營運，又對社區是安全的方式。

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