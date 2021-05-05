黃暐瀚70歲母親遭台中美髮師拖行亡　名嘴怒：酒駕真他X該死

▲名嘴黃暐瀚。（圖／翻攝臉書／黃暐瀚）

網搜小組／鄺郁庭報導

稍早本站報導《台中美髮師酒駕撞死7旬婦！警證實死者是「名嘴黃暐瀚母親」》，該起車禍發生在5日凌晨3時許，第一時間並未公布死者身分，後來證實陳婦就是名嘴黃暐瀚的母親，目前全案正進一步調查釐清中。消息一出，許多網友紛紛湧入黃暐瀚臉書致哀，宅神朱學恒也發文致哀，名嘴李正皓則是不禁開砲「酒駕的人真他X的該死。」

台中市南區東興路一段、樹義一巷口5日凌晨3時許發生一起酒駕車禍，30歲的方姓男子駕駛黑色賓士駛過路口，疑似未注意路況高速撞上黃暐瀚母親，還將她拖行約50公尺才停下，導致黃母頭部重創、全身多處骨折慘死，且第一時間方男還到超商買酒喝，疑似意圖規避酒駕刑責。

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查看黃暐瀚的臉書，只見他上午還在「POP撞新聞」直播，不忘貼文發表對時事的看法。看到車禍消息後，網友們紛紛湧入黃暐瀚臉書留言，「晴天霹靂，心痛不已，節哀」，中廣新聞主播謝葉蓉也留言，「譴責酒駕，暐瀚節哀……黃媽媽好走……」PTT網友也發文哀悼「唉！酒駕真是罪該萬死」。

而消息出來後，黃暐瀚12時左右還有轉發yahoo政論節目鄉民大會直播，他原為來賓，不過人並未到場，隨後將PO文刪除。據了解，黃暐瀚得知母親死訊後悲痛萬分，今早已立即搭乘高鐵動身南下台中；目前母親的後事正由哥哥先行處理中。