單親爸收幼女「母親節卡片」一看內容噴淚　過來人同感：都值得了

▲女兒母親節感謝爸爸。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

本周日將迎來母親節，孩童都會在學校準備卡片回家親手送給媽媽，但每位孩子的家庭型態不同，每逢母親節也總會讓單親爸爸不知所措，不過這名單親爸爸今年卻過了不一樣的母親節，昨天回家竟然收到女兒手寫卡片，一打開看內容頓時熱淚盈眶，「看到這張，莫名的感動！！」

單親爸在臉書社團「爆廢公社」貼出卡片，每年母親節都會有點難為情，畢竟自己獨自照顧孩子，擔心女兒寫了卡片卻無法親手送給媽媽，想不到今年卻收到另類的「母親節卡片」，女兒貼心地祝他母親節快樂，並感謝爸爸每天載她去上學、煮好吃的飯、陪她玩玩具等等，字裡行間細數著爸爸的疼愛。

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女兒還畫了一張精美插圖，是她拿著卡片送給爸爸的模樣，兩人臉上都掛著幸福笑容，還有一顆大大的愛心，雖然沒辦法和媽媽一起過母親節，但在孩子心中，爸爸身兼母職扛起養育孩子的責任，當然要由爸爸收下這張母親節卡片。

溫馨貼文超過3000人按讚並留言，「樓主OS：一切辛苦都值得了」、「之前還是單親身份的時候，女兒也是寫給我，感動到不行，所有的卡片紙條全部都還留著」、「所以不只為母則強，其實很多男士，也是為孩子成長而努力呢」、「我也是父親節時會收到卡片，我是媽媽也是爸爸。」

▼不少單親家長收過孩子的窩心卡片。（圖／翻攝自爆廢公社）

