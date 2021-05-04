國中兒下課找賣身母！竟遭恩客瘋狂巴頭：少年仔，你媽功夫不錯

▲女子賣身養兒，想出席畢業典禮竟遭拒絕。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

母親辛苦供養兒子到大學，兒子竟然反過來瞧不起母親！一名單親媽媽賣身養家，好不容易把孩子撫養成人，沒想到兒子竟然瞧不起她的職業，還不准她參加畢業典禮，經歷令人鼻酸。

黃越綏在節目《新聞挖挖哇》上吐露，她曾碰過一起案例，一名女子在萬華賣身，供養兒子上學，好不容易大學畢業，媽媽卻被兒子禁止參加畢業典禮，令人十分鼻酸。

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黃越綏聽完故事以後，透過廣播節目，呼籲女子的兒子，最後真的得到效果，兒子跑回來找媽媽，請媽媽一起去參加畢業典禮。

▼女子賣身養兒，卻被兒子嫌「妓女可恥」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



經過進一步了解，黃越綏才知道，原來女子出自受虐家庭，實在逼不得已，只能離家出走，最後被賣到紅燈區當雛妓，也沒有一技之長，有了孩子以後，只能持續賣身養家。

後來找兒子來談話，黃越綏才知道，兒子並非不承認媽媽，而是覺得很「可恥」，母親曾試著參加學校家長會，但因為穿著、打扮特殊，同學們原先不知道家庭狀況，看了以後才知道母親從事的行業。

兒子有一次走在路上，準備去找媽媽拿錢，竟然有名客人跑出來，一邊拍著他的頭，一邊喊著「你媽功夫不錯喔！年輕人」，對兒子造成嚴重的傷害。

▼兒子也闡述自己的經歷，讓黃越綏明白，為何他會以母親的職業感到可恥。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



此外，兒子某次到店裡等母親工作完畢，還有名母親的同事口出惡言，向兒子嗆聲「叫你媽那個XX要有所節制」，在兒子的心裡造成嚴重傷害，久而久之累積了許多自卑感與怨氣，甚至想著長大以後，要跟母親斷絕聯繫。

黃越綏聽完，嚴肅地向兒子解釋，應該用憐憫的心來看媽媽，「你今天念到大學畢業，你知道你媽媽那兩隻腿要開多久？然後是多辛苦的事？你把我的話擱著，有一天你結婚的時候，那你跟你老婆做愛，你老婆拒絕你的時候，你就可以去領會你媽的心情。」

所幸經過黃越綏的輔導，兒子的心結稍微解開，2人留下了畢業合影。後來兒子成家立業，終於有了經濟能力，讓母親能夠休息，享受退休的生活。

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