墨西哥列車「V字墜地」24死79傷！　最新進度曝還有人體卡車內

▲墨西哥列車墜地成V字型，車廂嚴重受損。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

墨西哥3日晚間驚傳嚴重斷橋事故，首都墨西哥市東南部奧利沃斯車站（Olivos Station）其中一座高架橋，在一列列車駛經時突然大面積崩塌，導致列車呈V字型墜毀，事發近24小時，死亡人數已增加至24人。根據當地政府指出，死者中也有數名孩童。

CNN報導，本起事件造成至少24死、79傷，目前還有4名死者的遺體卡在列車中無法移出，位置正好在列車向下墜到馬路上的地方，儘管車廂已經吊起，但結構嚴重扭曲，救援有明顯困難。

▲救難人員爬梯破窗，進入車廂救人。（圖／路透）

CNN和路透社皆指出，該條斷裂的高架是墨西哥市的市內捷運（Mexico City Metro）第12號線，為最新營運的一條捷運線道，也被稱為「黃金線道」（Golden Line）。一列捷運列車在3日晚間10時25分行經該高架橋，卻遇到無預警崩塌事故，包括兒童在內24人喪命。

正在當地的一名攝影師於網路上傳空拍照，畫面顯示列車呈V字型下墜，兩節車廂連接處重擊大馬路地面，而高架橋另一邊的鐵軌下方雖然也因基座斷裂而懸空，但因無列車駛過因此單薄的掛在空中。

墨西哥外交部長艾伯拉德（Marcelo Ebrard）表示，將會救助國際工程專家協助研判崩塌原因，他並指出這是該國公共運輸史上遭遇的最嚴重事件。墨西哥市長沈包姆（Claudia Sheinbaum）3日與檢察總長一道對媒體進行簡報，「我們會聘請國際認證的捷運和結構公司，進行進一步的技術調查。」

▲▼車廂已經吊起，但因結構受損嚴重，內部卡住的4具遺體尚未移出。（圖／路透）

儘管目前尚有4具遺體卡在車廂內，但救援行動稍早已經被迫暫停，因為擔心捷運車廂整體的穩定性，若不小心可能會造成更大破壞或損傷。令人慶幸的消息是，沈包姆告訴記者此前一名生還者卡在車廂底下的殘磚爛瓦之間，但已經被成功救出，生命跡象穩定無大礙。

報導指出，12號線耗費4年完工，於2012年啟動營運至今不足10年，是全球運輸量最大的捷運線道之一，這次的誇張事故令市民譁然。不過墨西哥市捷運局長塞倫妮亞（Florencia Serrania）拒絕為此事請辭負責，他告訴記者，「我考慮將會配合檢查總長的調查，搞清楚是什麼原因造成結構崩塌，而我想我們都希望的，就是徹底查明整個情況。」

塞倫妮亞說道，「所有公務員都應該受到人民檢視，但進行調查和實施必要的懲罰也同樣重要。」