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媽媽尋人驚見「焚屍」火坑！燒焦殘肢、碎骨四散　狂飄焦肉噁味

Madres Buscadoras De Sonora 發佈於 2021年4月21日 星期三

記者吳美依／綜合報導

墨西哥索諾拉州（Sonora）一群失蹤者的母親組成尋人團體Madres Buscadoras de Sonora，她們21日召集熱心民眾，一起尋找人間蒸發的親友，竟意外發現「焚屍」火坑，洞窟附近和內部布滿燒焦殘肢、人骨以及染血衣物，現場飄著肉類與脂肪燃燒過的臭味，甚至還有烤焦頭髮一綹綹隨風飄散。

影片中，一名婦女說道，這是犯罪集團焚燒屍體的洞穴，「火勢現在仍在燃燒」。一名男性志工用鏟子挖起灰燼和一根骨頭。他們在距離火坑不遠的地方發現另一堆衣服，其中好幾件都被血染紅。

▲墨西哥索諾拉州（Sonora）民眾找到犯罪集團的焚屍火坑。（圖／翻攝自Facebook／Madres Buscadoras De Sonora）

▲墨西哥索諾拉州（Sonora）民眾找到犯罪集團的焚屍火坑。（圖／翻攝自Facebook／Madres Buscadoras De Sonora）

組織創辦人阿曼塔（Cecilia Flores Armenta）接受當地媒體El Imparcial採訪時說，「我從未見過這樣的事情。我看見燃燒的屍體時，感覺頭暈又痛苦」。他們在垃圾場後方發現火坑後，已立刻通報相關單位。

《每日星報》報導，警方針對該地區展開大規模搜索，在距離火坑約800公尺處發現一根焦黑脊椎、被燒過的斷肢和幾件血跡斑斑的襯衫，他們研判，大約30具遺體遭到焚毀。總檢察長辦公室已經展開調查，確認死者身分。

墨西哥人權部副部長羅德里奎（Alejandro Encinas）表示，該國2006年以來大約85萬人失蹤，諾索拉州是案件數最高的地區之一。他也提到，犯罪組織臨時搭建的「火葬洞窟」近年數量激增，光是2020年就成長33％，可能是「犯罪組織間衝突增加，以及當局加大搜索力道」的結果。

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