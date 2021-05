墨西哥高架橋坍塌！列車空中「直墜地面」慘況曝光　至少13死

記者張寧倢/編譯

墨西哥驚傳列車嚴重傷亡意外,墨西哥市奧利沃斯車站(Olivos Station)附近一處高架鐵路橋樑崩塌,據目擊者拍攝的現場影片顯示,事發當時載有旅客的捷運列車行經,底部橋樑坍塌後列車直接出軌,從空中掉落地面,車廂連結處更是斷成兩截。據當地媒體指出,目前死傷人數已上升至13人死亡、70人受傷。

▲墨西哥高架橋崩塌,行進中列車直接墜地。(圖/翻攝自推特/@SUUMA_CDMX)

當地媒體稱,墨西哥市捷運(Mexico City Metro)的高架橋於3日晚間10時30分左右倒塌,現場影片可見,2節車廂直接墜地,幾乎以45度角卡在半空中,消防救難人員從地面車門救出部分乘客,許多傷者坐臥在地上,等待送醫。據當局初步報告,倒塌原因為地面道路的一輛汽車撞到橋樑基柱,導致整座橋從中間斷裂。市長薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)在推特表示,她正在前往事故現場了解情況。

#breaking #BreakingNews At least 4 dead and now up to 80 injured after #Mexico city metro train bridge collapse. People are still trapped in the wreckage. pic.twitter.com/hU3dIAqW16