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電車痴漢「硬挺緊貼」惹錯人！　女揪衣領霸氣嗆：要我給你割了嗎

▲▼電車痴漢緊貼女子猥褻　下面還硬硬的！被害人霸氣怒斥：要我給你割了嗎？。（圖／翻攝自微博）

▲受害女狠狠揪住噁男衣領，逮到現行犯。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

廣東深圳日前傳出一起地鐵車廂內的電車痴漢事件，一名男子在擁擠車廂中從後頭猥褻一名女子，且已經有一段時間。直到女方忍無可忍回過頭揪住該男衣領後，當場斥責對方「你再頂阿」、「要我給你割了嗎！」癡漢當場羞愧得動彈不得，被警方逮捕後依法判拘役15天。

綜合陸媒報導，事件發生在上月30日，前半段與日本的電車痴漢謎片情節相同，但中國版的電車痴漢事件後半段的發展卻更大快人心。身著白色短T、黑色長褲的男子在車廂內一路「頂」著女子臀部，而且生理反應相當激烈，但殊不知受害女並未像謎片中的女性默不吭聲，她反而轉頭來當眾揪住色狼。

▲▼電車痴漢緊貼女子猥褻　下面還硬硬的！被害人霸氣怒斥：要我給你割了嗎？。（圖／翻攝自微博）

▲▼女子蒐證拍臉拍下體，癡漢說對不起也沒用。（圖／翻攝自微博）

▲▼電車痴漢緊貼女子猥褻　下面還硬硬的！被害人霸氣怒斥：要我給你割了嗎？。（圖／翻攝自微博）

受害女和對方對峙的同時拿下手機錄影，只見男子雙腳如釘在原地一般動彈不得，衣領被女方緊緊揪住，口罩也被扯下來，整張臉曝光在鏡頭前。女子憤怒斥責癡漢，「你頂我啊，你再頂阿，我看你長什麼樣，你別以為我不知道」，男子苦著一張臉，一句話也說不出，於是女子再問，同時手機對準癡漢黑褲下仍高高翹起的硬器，「要我給你割了嗎！我給你割了好嗎？沒有對不起，你待會就去警察局。」

深圳警方通報經調查後罪刑屬實，依刑法判處男子拘役15日。微博網友紛紛留言，「過癮啊」、「15天夠嗎，應該好好關他禁閉讓他反省一下」、「給小姐姐點讚」、「這種人簡直敗壞男性形象，每一個正直的男性朋友都應該站起來抵制這種老鼠屎。」

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