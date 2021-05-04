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首波梅雨鋒面明要來了！雨區更廣　「2地區下最大」周末再一波

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲今年首波梅雨鋒面明襲台，其中，馬祖跟東半部將有局部較大雨勢。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

今年首波梅雨鋒面將壓境！氣象局指出，明天將有一波鋒面通過，各地降雨機率提升，主要以北部、東半部降雨較為全面，中部跟南部山區有局部雨勢，南部平地雲多。不過，這波鋒面移動很快，周四起又將恢復多雲到晴天氣，僅東半部有局部降雨。

氣象預報員葉致均表示，明天一道梅雨鋒面通過，除南部平地雲多之外，其他地區降雨機會提高，北部、東半部降雨比較全面，中部跟南部山區有局部降雨，另外，馬祖也預報有局部陣雨或雷雨。其中，馬祖跟東半部預估將有局部較大雨勢發生機率。

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲鋒面快閃僅影響明天白天，周四、五僅剩東半部有局部降雨。（圖／中央氣象局）

不過，這波鋒面屬於移動性鋒面，主要影響明天白天，快速通過後，入夜起只剩東半部有局部降雨。周、四五各地恢復多雲到晴天氣，僅東半部仍有局部降雨，午後山區局部短暫陣雨。

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲下波鋒面周六接力，北部、東半部有局部短暫雨。（圖／記者黃克翔攝）

周六、日又有另一波鋒面接近，但下波鋒面位置僅在台灣北部海面，沒有南壓至台灣上空，主要影響台灣附近水氣增加，北部、東半部有局部短暫雨，山區午後也有局部短暫陣雨。

氣溫部分，明天鋒面影響，北部、東北部高溫略降2-3度，約27-29度，中南部還是有30度以上高溫。

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