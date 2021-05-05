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減毒疫苗恐產生「內奸抗體」　醫師神比喻：像警察刪影片不抓壞人

▲▼蘇一峰醫師指出，某些減毒疫苗可能會產生「內奸抗體」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲蘇一峰醫師指出，某些減毒疫苗可能會產生「內奸抗體」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

全球對抗新冠肺炎已經進入疫苗戰爭的階段，包括美國、英國、以色列等大規模施打疫苗的國家，疫情都有顯著的下降，台灣雖然在疫苗取得進度相對落後，但是也不代表每一種疫苗都可以隨便打。胸腔科醫師蘇一峰就在新聞節目《關鍵時刻》指出，某些減毒疫苗打了之後不但不會抵抗病毒，還會產生「內奸抗體」反而更容易感染。

主持人劉寶傑在引言中指出，在各種疫苗當中，某些疫苗可能會產生「內奸抗體」，不但不會抵抗病毒，反而會變得更嚴重？

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▲▼蘇一峰醫師指出，某些減毒疫苗可能會產生「內奸抗體」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲蘇一峰醫師比喻，「內奸抗體」就像不抓壞人，還幫忙刪影片的警察。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

蘇一峰醫師指出，「內奸抗體」這個名字聽起來很新奇，這是國內一些感染學家提出來的觀點，可是抗體為什麼會變成內奸？抗體就像是人體內的警察，病毒進入就要處理掉，可是某些抗體卻不處理病毒，「就像某些警察不抓壞人，卻幫忙刪影片」。

蘇一峰醫師進一步解釋，抗體製造出來後，一般都會與病毒結合，結合之後就會把病毒去毒化，這種抗體就稱為「中和抗體」，但是「內奸抗體」不具有把病毒去毒化的能力，本來病毒沒有感染免疫細胞的能力，但是因為有「內奸抗體」幫忙開門，抗體接合病毒，再與免疫細胞接合，就變成有感染免疫細胞的能力，最終可能造成「免疫風暴」。

劉寶傑說，本來人體就是靠免疫細胞對抗病毒的，結果某些疫苗不但無法幫忙對抗病毒，還把人體裡的免疫細胞給毀掉了！

▲▼蘇一峰醫師指出，某些減毒疫苗可能會產生「內奸抗體」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲「內奸抗體」幫忙開門，就可以讓病毒與免疫細胞結合。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

蘇一峰指出，可以把免疫細胞想像成一間警察局，本來病毒無法進來，但是有一些內奸警察幫忙開門，它們就可以進來了。

劉寶傑提問，所以現在大家擔心，中國的疫苗可能會產生「內奸抗體」嗎？

蘇一峰解釋，過去的研究SARS病毒、MERS病毒的疫苗時，就把整隻病毒弄死，然後注射到在實驗動物體內產生抗體，但是最後發現產生的抗體很不純，很多亂七八糟的抗體。

劉寶傑說，所以說這些減毒疫苗，就有可能出現內奸抗體，而中國用的就是這種減毒疫苗！

蘇一峰說，所以減毒疫苗不能亂打，一定要經過大規模的臨床試驗，AZ疫苗也算是減毒疫苗的一種，當初也有人擔心會不會出現「內奸抗體」，但是臨床試驗顯示AZ確實有保護能力，但是其他的減毒疫苗就有可能產生這些亂七八糟的抗體，但病毒就靠這些抗體黏在免疫細胞上面。

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